Se billedserie B17-bombeflyet »Mad Money II« med besætning. Dens aktive virke sluttede på Asnæs, og Kalundborg Museum fortæller historien i en udstilling.

Send til din ven. X Artiklen: Kulturen i den grå tid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kulturen i den grå tid

Oplev - 20. januar 2017 kl. 09:42 Af Thomas Tram Pedersen, afdelingsleder på Danmarks Borgcenter Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg sidder på kontoret i Vordingborg og kigger ud af vinduet. Selvom vi allerede mærkbart går lysere tider i møde, er vejret stadig trist og gråt. Det indbyder ikke ligefrem til de store udendørs aktiviteter. Men så kigger jeg ned i listen over kulturtilbud i vores region, og straks ser livet meget lysere ud. Næsten blændende.

Vinteren kan ikke sådan standse kulturlivet. Det er bare et spørgsmål om være klædt rigtigt på. Med hat for eksempel. Kunstudstillinger, koncerter, teaterforestillinger og foredrag; vinteren er hattedamernes højsæson. Hattedamer er kulturverdenens kærlige betegnelse for det modne og kræsne - særligt kvindelige - publikum, der om vinteren er storforbrugere af kulturelle arrangementer i den tungere ende. Finkultur.

Jeg er langt fra hattedame og får også finkultur nok. Heldigvis rummer OPLEVs liste rummer meget mere end tilbud til hattedamerne og deres mænd, der med slæbende fødder bliver trukket med på kunstudstilling. Der er nemlig kulturtilbud til enhver - næsten uanset hvad man interesserer sig for. Det er nu man kan høre foredrag og se museumsudstillinger om alle verdens lande og tidsperioder; fra vikingernes arkæologi over Svenskekrigene til flystyrt i 2. Verdenskrig.

Hen over vinteren er flere af de store museumsudstillinger lukkede, mens der bygges om og gøres klar med nye spændende udstillinger i foråret. Med Historiens År, Luther Året og nye vikingeudstillinger er der noget at se frem til. Så der er lys for enden af tunnelen, og nye store kulturoplevelser på museerne venter lige om hjørnet.

Og noget af det mest imponerende er, at der er så mange tilbud lokalt. Man behøver ikke tage til København for at opleve; det er bare at tage hen omkring hjørnet. Det er bare at finde det rigtige tilbud på sn.dk/oplev. Der er ikke noget at betænke sig på. På med vanten eller hatten. Gå ud i kulturen og OPLEV.

Tre ting jeg skal opleve i januar:

Mad Money II: Kalundborg Museums udstilling om et amerikansk bombeflys skæbne.

Krudtbrødre: Køge Museums nye permanente udstilling om Svenskekrigene.

Wienerklassisk med franske accenter: Ensemble Storstrøm på Danmarks Borgcenter.