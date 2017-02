Se billedserie En kvalitetsmåtte som denne her fra Global Tee er ifølge Michael Brink langt bedre end en tæpperest fra farvehandleren. Og så er det i øvrigt også en god idé at spille med farvede bolde, hvis sneen pludselig skulle komme. Foto: Anders Ole Olsen

Kom ud af vinterhiet og træn lidt golf

08. februar 2017

Man forbinder jo oftest golfsporten med kortærmede poloshirts, kolde drinks i bagagen, blomstrende botaniske parkanlæg og en bragende sol fra en skyfri himmel.

Men det kan faktisk være lige så givende at gå en runde »off-season«. Altså månederne fra november til marts, hvor de fleste golfklubber normalt lukker deres store bane.

Specielt i det danske vinterhalvår, hvor sne og ekstreme frostgrader efterhånden er ligeså sjældent som et Donald Trump-kys til konen. Den globale opvarmning har en del af »skylden« for, at vejret nogenlunde arter sig til helårsgolf.

- En væsentlig grund til at spille vintergolf er at holde sit sving ved lige, så man ikke skal starte helt forfra til foråret. Vinteren er også en god anledning til at lave svingforbedringer og så bruge nogle runder på at arbejde på det, lyder det fra træneren i Næstved Golfklub, Michael Brink i det nyeste nummer af OPLEV Sjælland.

- Det er jo en mørk og lidt trist tid, så i stedet for at sidde inde er det jo dejligt at komme ud og få noget frisk luft, røde kinder og gang i blodcirkulationen, mener Michael Brink.

Den 51-årige Næstved-træner fra Slagelse klager til gengæld ikke over, at der ikke er flere på banen ved Karrebækvej. Han har også medlemmer, der benytter hans indendørs golfsimulator, som i øvrigt pibler op flere steder i landet efterhånden. Blandt andre har Trelleborg Golfklub i Slagelse hele fem simulatorer.

Udendørs kan dog noget unikt, og det minder mere om »rigtig« golf, selv om de fleste vinterbaner netop er kreeret til formålet. Enkelte klubber - blandt andre Møn Golfklub - har åben på deres store bane hele året rundt, men de fleste anlægger små vintergreens og vender hullerne om, så de ikke slider på de rigtige huller.

Gode råd til vintergolf Tag flere lag tynde trøjer på, så du kan bevæge dig. Samt en vand- og vindtæt jakke udover.

Hue og luffer eller vintergolfhandsker.

Tag færre køller og jern med end normalt.

Brug en god slagmåtte og farvede bolde for henholdsvis at skåne banen og kunne finde boldene, hvis det skulle blive snevejr.

Det kan stadig lade sig gøre at blive handicap-reguleret i vinterperioden. Og det kan også lade sig gøre, selv om man bruger slagmåtte, ifølge Dansk Golf Union. Der skal dog som udgangspunkt indføres en lokalregel om lejeforbedring i klubberne.