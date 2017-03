Kom til koncert med Michael Falch

Michael Falch har nemlig gennemlevet, hvad flere spæde succesmusikere vel nok undergår, når de efter udgivelser af deciderede landeplager i startårene, i hans tilfælde sange som »Mød mig i mørket« med Malurt og »I et land uden høje bjerge«, skal forsøge at skabe endnu en succes.

Han har været der, hvor skriveblokeringer skabte stressende snubletråde, og alkoholen gav syngende lussinger. I dag mener han dog at have lært alverden af sine nedture, ikke mindst af den i midten af 00'erne, hvor fremtiden så noget dyster ud.

- Jeg fandt ud af, at man ikke bare kan nasse på det ydre. Altså flytte til et sted, som ser godt ud. Du skal også have ro indeni, og den kommer ikke af sig selv, siger Michael Falch, som har boet på Nørrebro i 10 år, i Søborg, som blev for trang, og på Tåsinge for nu at være endt langs Storebælts kyst på Vestsjælland.