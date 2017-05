Kom til Ølfestival og smag ny øl fra Dagmar Bryggeriet

Fakta om Ølfestival 2017

Sted: Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A, 2450 København SVDatoer: Torsdag den 18. maj - lørdag den 20. majÅbningstider: Torsdag 15.00-23.00 for billetter købt i forsalg og 16.00-23.00 for billetter købt i døren.Fredag 12.00-23.00 for billetter købt i forsalg og 13.00-23.00 for billetter købt i døren.Lørdag 11.00-21.00 for billetter købt i forsalg og 13.00-21.00 for billetter købt i døren.Forsalg: Der kan købes billet i forsalg ved at gå ind på Danske Ølentusiasters hjemmeside www.ale.dk