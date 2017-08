Kom på fem udvalgte vandreture i den sjællandske natur

- For det første er naturen utrolig smuk, og så har vi fået syn for sagn ved at få bekræftet, at skjoldungerne Roar og Helge boede her. Det er jo fantastisk, at jeg kan vise gæster rundt i det historiske landskab. Jeg kan blive helt høj af deres interesse og er stolt af at bo på den her egn.