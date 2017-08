Se billedserie Klatretårnet i Jyllinge kan lejes med instruktører til. Det er der efterhånden mange som gør til fx en børnefødselsdag. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Klatretårnet er en ideel legeplads til en fødselsdag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klatretårnet er en ideel legeplads til en fødselsdag

Oplev - 04. august 2017 kl. 13:39 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange har fået øjnene op for aktive fødselsdage. Hos Jyllinge Klatretårn kan man uden at blive ruineret få nogle aktive timer, når klassen, sportsholdet eller måske bedstefar skal op til toppen. - Nu bygger vi et ottetal, og så er du godt kørende.

Læs også: Stjerneregn oplyser augustnatten

Instruktøren får med stor fingersnilde knyttet rebet fat i selen, som sidder godt fast om livet på Sofie Krogh.

Hun griber fat i det første greb på den grøn-røde-væg og begynder sin vej mod toppen. Det er tydeligt, at Sofie Krogh har klatret før. Hun klæber sig til grebene, og med stor lethed hæver hun roligt kroppen og kravler mod toppen af det 10 meter høje klatretårn.

- Man kan faktisk se pænt langt ud, i den retning er der kun marker. Hun peger med en finger mod sydøst, inden hun begynder sin nedstigning nærmest hoppende. Få sekunder efter står hun på jorden igen ved spejderhytten i Jyllinge.

- Det er bare pissesjovt. Nu går jeg til spejder og har klatret meget, men alle kan klatre, og jeg kunne sagtens se, at min klasse kunne have en sjov dag hernede. Jeg tror, de alle ville kunne komme til toppen. Hvis du er højdeskræk, så skal du bare se op frem for at se ned, smiler hun.

Til at begynde med havde hun ondt i arme og lægmusklerne, når hun havde klatret, men det er forsvundet.

- Jeg har lært mig de teknikker, som skal til for, at det bliver lettere. For eksempel er der udhæng på nogle af de seks ruter, det giver en ekstra udfordring, så der er lidt for alle, siger hun.

Og alle kan faktisk komme til at klare på klatretårnet, for spejderne har besluttet at leje det ud til for eksempel fødselsdage og at dømme efter klatretårnets Facebook-side, så har der allerede været flere tilfredse lejere forbi med fødselsdage af diverse slags.

- Det har været både børne- og familiefødselsdage. I sidste uge havde vi en bedstefar, som blev lokket. Naturligvis kom han helt til toppen. Det tror jeg ikke, han havde regnet med, da han skulle med til familiefødselsdag, siger Eloïse Børling, klatreansvarlig for KFUM Spejderne i Jyllinge og instruktør på tårnet.

Klatretårnet i Jyllinge er 10 meter højt.

Tårnet tilhører KFUM spejderne, og man kan booke klatretårnet til grupper.

Du kan finde klatretårnet i Jyllinge i facebook-gruppen "Jyllinge Klatretårn". De grønne spejdere har allerede fem instruktører, som kan guide uøvede klatrere på tårnet.

- Vi vil meget gerne have, at så mange mennesker som muligt får chancen for at prøve klatring. Vi kan selv bruge det en gang om ugen, men det kan bruges til meget mere, forklarer hun.

Tanken er, at man booker to-tre timer, hvis man er 10 personer. Det koster cirka 800 kroner.

- Vi har egentlig ikke noget fast prisskema endnu. Vi er simpelthen for nye, og så er vores primære fokus jo vores spejderarbejde, men vi stiller op som ansvarlige, godkendte instruktører. Og er der brug for, at der skal laves lidt hygge på landjorden, bål, spil eller andet, så klarer vi også det, så ventetiden mellem klatreturene ikke bliver for lang. Vi vil bare rigtig gerne give folk en god oplevelse med en anderledes udendørsaktivitet, forklarer hun.

Også Emma Vive Ivø på ni kender klatretårnet i Jyllinge godt, hun kravler lystigt opad den lilla rute.

- Første gang, jeg prøvede, gled jeg. Men så må man bare prøve igen. Nu har jeg styr på det. Det vigtigste er at få ordentlig fat i grebene, og at man stoler på, at man kan sidde sikkert i selen, forklarer hun og tager yderligere en tur til toppen holdt af et reb - og så en instruktør på landjorden.

- Ham skal man have lidt tillid til, når man hænger der og dingler, griner hun.

Klatretårnet er under et år gammelt, og klatregrebene skifter hele tiden plads. Der er endda lavet en rute, så man i to meters højde kan lege fangeleg ved at kravle rundt om tårnet - ikke i højden.