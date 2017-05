Se billedserie På museet er der biler fra 1939 til 1995 - primært fra de store amerikanske bilproducenter General Motors og Ford. Foto: Mie Neel

Kim elsker amerikanerbiler, derfor har han åbnet sit eget museum

For Kim Christens har det altid handlet om biler - selv da han efter en arbejdsulykke på sukkerfabrikken i Gørlev var tæt på at miste førligheden. Kim Christens fra Reersø købte sin første Buick Electra i 1982. I dag har han et museum med ni af slagsen samt en masse andre amerikanske drømmebiler.

- Jeg købte min første amerikanerbil i marts 1982. Det var en Buick Electra, som jeg byttede mig til for en motorcykel. Siden har jeg været forelsket i den, og det har været min hofmodel fra starten. Nu har jeg ni af dem. Det er lidt ligesom med folk, der samler på frimærker. De ligner jo også hinanden, men det er detaljerne, der er afgørende. Man vil jo gerne have alle modellerne, fortæller Kim Christens, mens han bevæger sig rundt i museumshallen mellem Buicks og Lincolns.

Leve på en sten

Idéen til museet opstod også i 80'erne, men der skulle gå lang tid, før drømmen blev realiseret. Først i 2008 fik Kim Christens åbnet sit drømmemuseum.

- I mellemtiden havde jeg gået og skrabet nogle biler sammen, så jeg havde 35 at vise frem, da jeg åbnede. Men de er jo købt over mange år gennem pinsepakker og kartoffelkure og til forholdsvis små penge. Jeg er en fattiglus, men jeg bruger alle mine penge på museet og på bilerne. Jeg har aldrig været ret god til at tjene penge - til gengæld kan jeg leve på en sten, siger Kim Christens, der i dagens anledning er iført gummistøvler og arbejdstøj, fordi han bagefter skal have kørt møg fra sine limousinekøer ud på sine marker.

Reersø Amerikanerbilmuseum har omkring 1000 besøgende årligt. Derudover kommer der også mange gæster til de årlige Morten Korch-dage på Reersø, som Kim Christens også står bag.

Reersø Amerikanerbilmuseum har åbent fra 1. april til 15. september i weekender og på helligdage.

Adressen er Strandvejen 40, 4281 Gørlev. Ikke bare fra A til B

Han er fascineret af, at amerikanerbilen ikke blot er et transportmiddel, men snarere et statussymbol.

- Vi har en lov i Danmark, som de ikke kan få indført i Amerika. Derovre handler det om størrelsen. De gamle biler er ren kvalitet, og der er simpelthen så meget guf i dem. Der er bare ikke sparet på noget som helst, siger han og viser læderindtrækket på en Blå Cadillac Fleetwood fra 1959.

- De kører godt nok kun tre-fire kilometer på literen, men det går man ikke så højt op i. Med amerikanerbiler er det ikke et spørgsmål om at blive transporteret - det er, hvordan du ser ud, når du bliver transporteret, siger han.

Drønede fra Døden

For Kim Christens har det altid handlet om biler - selv da han efter en arbejdsulykke på sukkerfabrikken i Gørlev var tæt på at miste førligheden.

- I 90'erne arbejdede jeg på sukkerfabrikken, og her fik jeg knust mit ene ben af et rullebord tungt læsset med sukker. Det gnaskede lige hele benet. Da kunne jeg mærke, at manden med leen var ude at vinke efter mig, fortæller Kim Christens, som efterfølgende sad i kørestol i tre og et halvt år og måtte igennem 10 operationer for at komme til at gå igen.

- Men da jeg lå der på lazarettet, så var det ugens højdepunkt, når Den Blå Avis kom ind ad døren. Så kunne jeg jo se på, hvilke biler jeg kunne købe, husker han.

Bliver hjemme

Selvom den 58-årige landmand er betaget af de amerikanske muskelbiler, så har han kun været derovre et par gange - og det var for at besøge familie.

- Nej, ikke tale om jeg skal derover at bo. Jeg kunne aldrig finde på at flytte derover. I mit sind er jeg ikke amerikaner. For mig er bilerne nostalgi, hestekræfter og de gode historier, som gæsterne selv kan forholde sig til, siger Kim Christens.

Og gode historier er der nok af rundt på museet, som tæller biler med meget navnkundige tidligere ejermænd såsom rejsekongen Simon Spies, tidligere statsminister Jens Otto Krag og sheiken i Olsen Banden, som vil have fat i Bedford-diamanterne.

- Og se så her. Det er ham direktøren fra Nordisk Fjer, Johannes Petersens. Her har han sikkert siddet bag rattet og tænkt skumle planer. Det forestiller jeg mig i hvert fald. Det er historien, der giver bilerne kød og blod, og det er sjovt, når bilerne har noget danmarkshistorie knyttet til sig, siger han.