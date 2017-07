Se billedserie Det er første gang, Kristian Sørensen er her, selvom han bor ikke langt herfra i Himmelev. Foto: Jørgen Chr. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Kan naturen være tilgængelig? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kan naturen være tilgængelig?

Oplev - 24. juli 2017 kl. 15:39 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis du har en funktionsnedsættelse, er det ikke en selvfølge at komme ud mellem træerne. OPLEV Sjælland tog i skoven med Kristian Sørensen, der er studerende og kørestolsbruger.

Der ligger fire store kampesten på stien, der fører fra parkeringspladsen og ind i Boserupskoven.

- Første forhindring kommer her, siger Morten Kjelmann, der er naturvejleder og projektleder i Red Barnet, og ser hen mod den af de store sten, der ligger midt på stien.

De fire store kampesten ligger forskudt, og Kristian Sørensen manøvrerer rutineret sin kørestol igennem forhindringen. Med en bredde på 68 centimeter kan den lige knibe sig igennem. Men der er ikke mange centimeter at give af. Og der er ikke krav til, at der bliver tænkt tilgængelighed, når der etableres stier og lignende i naturen, forklarer Tine Soulié, konsulent i Handicapidrættens Videncenter.

- Der er en henstilling, men ikke lovgivning, siger hun.

Første gang i lokal skov

Kristian Sørensen, der er 23 år og bor i Himmelev, læser til daglig Leisure Management på University College Sjælland i Trekroner ved Roskilde. Kristian Sørensen har været kørestolsbruger, siden han var 10 og har altid en handicaphjælper ved sin side. Selvom han bor ganske tæt på Boserup Skov, så har han aldrig været her.

- Jeg kommer ud, men ikke så meget i naturen, siger Kristian Sørensen, der til gengæld går til mange koncerter og har været fast festivalgæst - og frivillig - på Roskilde Festival de seneste seks år.

Det er morgen, da vi mødes, og det er køligt i skoven. Det er tørvejr nu, men i nat og tidligere på morgenen har det regnet en hel del. Der er vandpytter, mudder og grus.

- Det bliver en udfordring, siger Kristian Sørensen, som normalt ville have holdt sig hjemme sådan en dag som i dag.

Han sidder stille i stolen og bliver hurtigt kold, ikke mindst om hænderne, som han bruger til at styre kørestolens fireknapsboks og joystick.

- Hvis det er for koldt, bliver det besværligt at køre. Temperaturen er afgørende. Jeg er ikke så god til kulde, siger Kristian Sørensen, som får hænderne i lommen, hver gang vi gør holdt på stien.

Men det kan lade sig gøre for Kristian Sørensen at komme i skoven, stierne her er generelt gode. Men det kræver alligevel konstant koncentration at styre uden om rødder, huller og andre ujævnheder i underlaget.

Småsten bremser turen

Selvom Kristian Sørensen er superkørestolsbruger, så er det bedst, at underlaget ikke er for stejlt eller bumlet, og højt græs kan give overraskelser, fordi man ikke kan se, om der er et hul, forklarer han.

Vi kigger op ad en skovvej, der er blevet godt pløret op af skovningskøretøjer. Her ville Kristian Sørensen ikke bevæge sig ind. Og kort efter bliver det også nødvendigt for handicaphjælper Jonas Øgenholdt Kristensen at hjælpe til med at løfte, da Kristian Sørensen kører fast i nogle småsten, der udgør reparation af belægningen på nogle meter af stien. Det får Morten Kjelmann til at ryste på hovedet.

- Alle der sidder i kørestol ved, at singelsten sidder man fast i, siger Morten Kjelmann, som efterlyser, at man indtænker tilgængeligheden, når man etablerer stier og andre faciliteter.

- Jeg tror ikke, det er normal procedure at spørge folk, der ved besked omkring tilgængelighed, siger Morten Kjelmann, som synes, det er ærgerligt, at der ikke er muligheder for personer med handicap.

- Der venter helt andre oplevelser inde i skoven, jeg ville jo aldrig selv vælge at gå på stien, siger han.

Og selvom Kristian Sørensen ikke har været i sin egen lokale skov før, så har han tidligere fået oplevelsen af at være helt tæt på naturen blandt træerne. På en rejse til New Zealand var der lagt køreplader ind gennem skoven, der gjorde muligt at opleve naturen helt tæt på.

Den slags ønsker Morten Kjelmann også i den danske natur.

- Det er jo ikke fordi, al natur kan gøres tilgængelig. Men tag et sted som Jægersborg Dyrehave, som bruges af syv-otte millioner gæster hvert år. Man kunne vælge at gøre det der, siger Morten Kjelmann.

Vi forsætter ind i skoven til naturcenteret Boserupgård, hvor Kristian Sørensen kan sidde med om bålet, hvis en af de fire bænke, som er placeret rundt om det, først bliver fjernet. Andre steder kan bænkene på bålpladserne slet ikke rykkes, så de mobile bænke er at foretrække. Kristian Sørensen kan også benytte naturcenterets toilet, som han får adgang til via en permanent rampe.

Tine Soulié peger på, at mange med et familiemedlem eller en ven med funktionsnedsættelse, som er dårligt gående eller sidder i kørestol, også bliver begrænsede, når de vil sammen ud i naturen, og der ikke er tilgængeligt.

- Det er også vigtigt for mange turister, at det er tilgængeligt, og at du kan hente information om det, siger Tine Soulié.

Ufrivilligt inde

Tine Soulié og Morten Kjelmann arbejder sammen omkring en naturklub for børn med funktionsnedsættelse i Lejre Kommune, og de er optaget af at skabe opmærksomhed om tilgængelighed i naturen. Fordi det ikke er en selvfølge, at man kan komme ud i skov og på strand, hvis man for eksempel sidder i kørestol.

- Der er børn, som vokser op uden viden om, at naturen er en mulighed, siger Tine Soulié.

Her finder du tilgængelig natur Esrum kloster og møllegård

Kringelstien, Vestskoven (Ballerup, Taastrup)

Naturparken Åmosen, Tissø Vestsjælland

Kongskilde Friluftsgård ved Tystrup Sø

Kærhave skov ved Ringsted

Musholmbugt feriecenter ved Korsør

Sti fra Skt. Hans Hospitals kapel (Roskilde) og nogle hundrede meter langs Roskilde fjord

Hundested Havns oplevelsesplatform

Bidstrupskovene ved Avnstrup (P-plads med handicaptoilet)

Kilde: Handicapidrættens Videncenter og God Adgang Kilde: Handicapidrættens Videncenter og God Adgang Det kan tænkes ind at gøre naturen tilgængelig, men ofte bliver tilgængelighed noget man hægter på undervejs, lyder det samstemmende fra de to.

- Så kan det godt være, at stierne er ok, men overgangen fra stien til en facilitet mangler måske, siger Tine Soulié.

Det kan for eksempel være, at der er bygget et handicaptoilet efter alle kunstens regler, men at der ligger grus uden for, så man ikke kan komme til det.

- Det sker, selvom man har de bedste intentioner, når det ikke er tænkt ind fra starten, siger Tine Soulié.

Vi forlader skoven og kører et lille stykke til handicap-parkeringen ved slusehuset ved Kattinge Vig i bunden af Roskilde Fjord. Her fører en bugtet sti med ensartet underlag ned mod vandet.

- Det er et skønt sted, siger Kristian Sørensen, som kan slappe meget mere af, mens han kører ned ad stien, end før da vi færdedes i skoven.

For enden af stien er en udsigtsplads med et borde-bænkesæt. Bordet er længere i den ene side for at gøre plads til, at en kørestolsbruger kan sidde med.

- Tanken er god, men udførelsen mangler noget, siger Morten Kjelmann, da det bliver tydeligt, at bordet er for lavt til, at Kristian Sørensens kørestol kan komme ind.