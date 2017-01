Jazz særligt for piger

Piger, der er vilde med at spille jazz, får i vinterferien mulighed for at folde talenterne ud, når JazzDanmark og Copenhagen Jazzfestival holder JazzCamp for Piger. Det er fire dages workshop med musikundervisning og inspiration for piger mellem 10 og 15 år.

Det koster 500 kroner at være med. Jazzcampen på Rytmisk Center i København er fyldt op, men fire andre musikskoler på Sjælland har stadig plads. Se listen herunder.

Holbæk Musikskole, 14. - 17. februar (uge 7)

Hvidovre Musikskole, 14. - 17. februar (uge 7)

Rudersdal Musikskole, 14. - 17. februar (uge 7)

Tapperiet / Køge Musikskole, 21. - 24. februar (uge 8)

Læs mere på jcfp.dk.

Her kan du følge #jazcampforpiger på Instagram.