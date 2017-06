Se billedserie Hanne Methling begyndte med koncerter om første del af bondestenalderen, for det var dem, der byggede jættestuerne. Sidste år kom jægerstenalderen også på programmet. Billedet er fra Julianehøj ved Jægerspris. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Jættestuer er hendes koncertsale Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jættestuer er hendes koncertsale

Oplev - 28. juni 2017 kl. 15:54 Af Per Vagnsø, Sjællandske Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er vist ikke nogen af de koncerter, vi normalt kalder intime, der kan måle sig med intimiteten, når sangeren, guitaristen og sangskriveren i folke- og verdensmusikgenren Hanne Methling giver koncert i jættestuer - gravhøjene fra bondestenalderen og dermed fra omkring år 3200 før vores tidsregning.

Som regel er der plads til cirka 20 tilhørere, når hun kombinerer musikken med foredrag om livet for sådan cirka 5200 år siden, da de stenbygninger, vores landskab stadig byder på, blev opført.

- Det er et helt specielt rum. Dels er der fuldstændig tyst. Der er helt lydløst. Alene det giver en speciel stemning, og dels er der stenene og arkitekturen, og så det, at det er SÅ gammelt. Man føler virkelig historiens vingesus, og så er jættestuerne dejligt regnvejrssikrede, som Hanne Methling siger.

Denne sommer er det tredje år, hun tager rundt til jættestuer over hele landet for at give fortælle-koncerter for dedikerede lyttere. Det må de vel siges at være, når de ankommer til en koncert nærmest kravlende på alle fire gennem de lave indgange for at komme ind i rummet under og mellem de store sten, hvor det heller ikke alle steder er muligt for alle at stå oprejste.

Fortid fangede tidligt

Hanne Methling, der stammer fra København og nu i 12 år har boet i Korsør, blev meget tidligt historisk interesseret. Faktisk allerede i 1. klasse, hvor hendes rektor brugte historieundervisningen til at videreformidle sin glødende interesse for stenalderen, bronzealderen og jernalderen.

- Jeg blev faktisk meget interesseret i oldtiden allerede dér, så det var mig, der slæbte min mor med på museum, fortæller hun.

I 5. klasse lyttede hun meget til, hvad en uhyre arkæologinteresseret klassekammerat kunne fortælle, og senere tilbragte Hanne Methling sommerferier i Odsherred og stiftede bekendtskab med Troldstuerne ved Højby.

Tegner og gartner

Som 14-årig var hun begyndt at spille og synge, og da hun var midt i 20'erne, kunne hun i en periode leve af musikken. Da hun ikke kunne det mere, blev hun teknisk tegner og senere gartneruddannet og arbejdede som gartner i mange år. Nu gør hun rent på psykiatrihospitalet i Slagelse, når hun ikke er ude at spille og synge eller, som om vinteren, læser op på de seneste forskningsresultater, der har med stenalderen at gøre, sideløbende med at hun skriver sange om den tid, jættestuerne repræsenterer.

Forskning ændrer sange

- Koncerterne udvikler sig år for år. Den nye forskning kan også betyde, at sange skal ændres. Det er skønt at have et forlæg, og lige nu synes jeg, det er vanvittigt spændende. Jeg kunne også gå videre til andre tidsaldre. Jeg ville i gang med bronzealderen, men jeg er slet ikke færdig med stenalderen, konstaterer Hanne Methling.

I sine koncerter om jægerstenalderen beretter og synger hun om neandertalernes møde med homo sapiens, og hun inviterer publikum til at følge med rensdyrjægerne ud på tundraens is. Det er her, landet langsomt springer i skov, og tilhørerne møder Maglemosejægerne på deres sommerboplads og på uroksejagt.

Her kan du høre jættestuekoncert Hanne Methlings jættestuekoncerter er delt i to afdelinger: Klokken 13 om jægerstenalderen og klokken 15 om bondestenalderen





30. juni: Julianehøj ved Jægerspris Slot, Kulhusvej, 3630 Jægerspris

2. juli: Troldstuerne, Stenstrupvej/Jættestuevej, 4573 Højby Sj.

5. juli: Kong Asgers Høj, Kong Asgers Vej, 4780 Stege

9. juli: Øm Jættestue, Klostergårdsvej, 4320 Lejre Hanne Methlings jættestuekoncerter er delt i to afdelinger: Klokken 13 om jægerstenalderen og klokken 15 om bondestenalderen Koncerterne om bondestenalderen giver et indblik i, hvoran den tidlige bondekultur har præget det danske landskab med dens storstilede byggeri af dysser og jættestuer. Her er pottekonen, der laver offerkar, flinthuggerne i flintminen og åndemanersken.

Det begyndte i Odsherred

Men hvordan pokker får man den idé at optræde inde i jættestuer?

Jo, Hanne Methling skulle sammen med en anden optræde ved Geopark Festivalen i Odsherred.

- Festivalledelsen kunne godt tænke sig, at vi spillede i en af jættestuerne, og det blev en succes. Folk stod i kø derude, og så tænkte jeg: Hold da op. Det var da sjovt, og hvorfor ikke lave en koncert om dem, der byggede jættestuerne?, fortæller Hanne Methling. der hurtigt fik Kulturstyrelsens tilladelse til sit forehavende.

Noget åndeligt

Nogle gange skal hun »lokke« folk lidt for at få dem ind til koncerterne.

- Det er ikke alle, der er glade for at gå ind i en jættestue. Der er noget åndeligt over det. Det er lidt ligesom at komme ind i en kirke, og det kan virke lidt voldsomt, men det er noget helt andet, når man er mange derinde, og det er en dejlig følelse næsten at kunne tage folk i hænderne - de er jo så tæt på mig - og invitere dem på en rejse så langt tilbage i tiden, siger Hanne Methling.

Hun kan også fortælle, at publikum i begyndelsen kan være tilbageholdende med at klappe, som man er i en kirke, men det må de gerne, og det hænder også, at hun opfordrer folk til at synge med på ordløse omkvæd.