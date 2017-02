Se billedserie Carsten Junker har et par bøger om domkirken derhjemme, og han kan godt lide at læse op på historien, før han besøger den knap 1000 år gamle kirke. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: I domkirken kan du slukke mobilen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I domkirken kan du slukke mobilen

Oplev - 06. februar 2017 kl. 13:34 Af Julie Grothen, OPLEV Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde Domkirke kan vel dårligt siges at være en overset perle. Men har du været der på en guidet tur?

Det har Carsten Junker, 47 år og fra Taastrup. Han arbejder til daglig som skolelærer i Roskilde ,og han benytter sig ofte af muligheden for at gå inden om den næsten 1000 år gamle domkirke, som for længst er erklæret for verdensarv af Unesco.

- Der er så mange små historier. Jeg er ikke religiøs, men jeg er meget historisk interesseret, siger Carsten Junker, der da også er historielærer.

Og han har selvfølgelig også haft skoleklasser med i domkirken, men det er mest som privatperson, han kommer her.

- Det er et godt meditativt rum, hvor man kan trække sig tilbage og slukke mobiltelefonen, siger Carsten Junker, som ellers ikke er en mand, der står stille mange øjeblikke.

Ud over jobbet som lærer er han blandt andet dybt involveret i Callistofestivallen - en børnefestival i Tåstrup - som han også har været med til at etablere.

- Jeg er fra vestegnen. Født og opvokset i Taastrup, men jeg er altid taget meget til Roskilde. Det er for mig en by, hvor der både er udvikling og travlhed, men hvor der også er noget stabilitet i byens historie. Og ikke mindst i domkirken. Den står, hvor den står. Det er en bygning med sjæl, siger han.

Carsten Junker har årskort til domkirken, og han anbefaler, at man tager med på en af de guidede ture, for der er så mange detaljer at lægge mærke til. Og så er der de mange forskellige byggetraditioner.

Byggeriet af domkirken begyndte med brug af frådsten skabt af kalkaflejringer fra områdets kilder. Siden byggede man med brændte mursten - munkesten - af hvilke, der er brugt omkring 2,5 millioner. Og kirken har løbende fået tilføjelser af forskellig art, så dette stykke verdensarv er også et studie i arkitektur.

- Man har bygget den kæmpe domkirke over et par 100 år. Men der jo aldrig blevet helt færdig. Den har også forandret sig, og du kan se de forskellige stilarter hen over tid, siger Carsten Junker.

Og dermed er også domkirken en del af en udvikling. Og en del af danmarkshistorien, ikke mindst fordi, det er her kongerækken helt fra 1400-tallet er begravet - fra Margrete I til Frederik IX og dronning Ingrid.

Roskilde Domkirke er ikke svær at finde, som den ligger højt og troner med sine to tårne. Der er entré til kirken, som på denne årstid har åbent kl. 10-16 fra mandag til lørdag og kl. 13-16 om søndagen. Guidede omvisninger kan bestilles hos Visit Roskilde.

Fakta: I hvert nummer stiller vi en af OPLEV Sjællands læsere det spørgsmål.

I dag: Carsten Junker fra Høje-Taastrup, lærer på Klostermarksskolen i Roskilde.





Hvilke oplevelse vil du anbefale? Skriv til I hvert nummer stiller vi en af OPLEV Sjællands læsere det spørgsmål.I dag: Carsten Junker fra Høje-Taastrup, lærer på Klostermarksskolen i Roskilde.Hvilke oplevelse vil du anbefale? Skriv til oplev@sn.dk