Se billedserie Hver tirsdag aften er skaterhallen Hal 12 reserveret til pigerne. Foto: Christian Mikkelsen Foto: Mik

Her kan pigerne skate i fred

Oplev - 02. september 2016 kl. 10:11 Af Lars Ahn Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg gjorde det!

11-årige Freya Svendsby har lige klaret turen ned ad rampen på sit nye skateboard i fin stil, og glæden er åbenlys.

Lidt derfra sidder hendes mor og ser på med et smil. Mor og datter har denne aften taget turen fra Sorø til Roskilde, så Freya kan få afprøvet sin nye hobby i skatehallen Hal 12.

Men aftenen er ikke tilfældig valgt, for hver tirsdag i Hal 12 er nemlig reserveret pigerne, og sådan har det været siden årsskiftet.

Kvinden bag pigeaftenerne er Sofie Ekerdine, som er frivillig i Hal 12 og selv mangeårig skater. Hun kunne dog ikke undgå at bemærke, at der er langt flere drenge i miljøet end piger, så hun gik til bestyrelsen og foreslog, at hun stiftede en pigeskatergruppe, som kunne få en aften om ugen for sig selv.

- For mange piger er det for svært at gøre det, når der er drenge til stede. Da jeg var 10, turde jeg ikke skate foran de andre drenge, og jeg kan godt bande mig selv og miljøet for, at jeg ikke havde de muligheder, som pigerne har i dag, siger hun.

Gennembruddet

De første par gange bestod pigerskatergruppen Don't Give a Fox kun af Sofie Ekerdine og hendes veninder, men langsomt lykkedes det dem at få spredt ordet, så der også begyndte at dukke piger op, som de ikke havde set før.

Det helt store gennembrud kom dog i maj med arrangementet »Girl Skate Day«, der også fik masser af omtale i medierne.

- Efter »Girl Skate Day« er der kommet en masse nye piger til, siger Sofie Ekerdine.

- Drengene var mega misundelige over »Girl Skate Day«, men det var ikke bare noget, vi havde fået. Vi havde selv søgt om midlerne og sørget for at arrangere dagen. Der er vi piger nok lidt mere organiserede end drengene, siger en anden af de frivillige, Matilde Gomes.

Flaskekast

Alle skaterpiger kan historier om, hvordan de er blevet mødt med hånlige blikke og nedladende bemærkninger, når de har vovet at bevæge sig ind på en skatebane.

- Jeg kender én, som har oplevet at få kastet

flasker efter sig i en bowl. En anden gang stod der er en flok drenge og filmede hende, og de ventede kun på, at hun skulle falde, fortæller Sofie Ekerdine.

Meget af skatermiljøet er ret machopræget, og drengene har det også med at kaste sig ud i sporten uden at tænke på, at de kan falde og slå sig. Her har pigerne mere en tendens til at gå forsigtigt frem, hvilket igen kan gøre det svært at overbevise drengene om, at de hører hjemme på rampen.

Lars - Meget af det foregår nok oppe i ens eget hoved. Da jeg begyndte her, var det i hvert fald en lettelse at opdage, at vi alle var »lige dårlige«, siger Matilde Gomes.