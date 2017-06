Her kan du opleve Sankt Hans-bål og flyvende hekse

Vi har derfor samlet et udpluk af de steder, hvor der tændes bål og sendes hekse til Bloksbjerg fredag aften.

Høve Strand Camping, Odsherred

På Høve Strand Camping tændes der bål omkring klokken 19.30 og alle er velkomne

Sommerland Sjælland, Odsherred

Sommerland Sjælland byder indenfor til en yderst børnevenlig og hyggelig sankthansaften, der kommer til at stå i familiens tegn. Derfor bliver bålet tændt og heksene sendt af sted allerede kl. 19.00. Tæt på sankthansbålet vil der være opstillet borde, bænke og ekstra grill, så alle rigtig kan hygge sig og spise aftensmad, mens de nyder udsigten til bålet. Der vil samtidig være mulighed for at lave snobrød med familien.

Tivoli, København

Tivoli byder ind til en blussende sankthansaften spækket med bålsang, drengekor, eventyrballet og ’Vilde Kaniner’. Aftenen skydes i gang med Midsommerkoncert i Tivolis Koncertsal kl. 19.30 og efterfølgende bål og midsommersang ved Tivoli Søen klokken 21:15. Mens de første flammer springer frem, synger Københavns Drengekor og tenoren Gert Henning Jensen den over 100 år gamle Midsommervisen, der er skrevet af Holger Drachmann, under åben himmel.

Sankt Hans med TV-vært og ungt sangtalent fra Niløse

Tersløsegaard inviterer til Sankt Hans aften med stort bål på plænen ved gadekæret foran Holbergs herregård. Midsommertalen holdes kl. 20.30 af den kendte TV-vært fra TV2 Poul Erik Skammelsen, hvorefter bålet tændes.

Frederikssund Museum

Igen i år inviterer Frederikssund Museum til Skt. Hans aften med alt hvad der skal til for at skabe en god midsommeraften. Så kom og nyd en hyggelig og stemningsfuld midsommeraften i Frederikssund Museums smukke omgivelser. Vi byder på hygge, bål, musik og hekseværksted, hvor små som store kan bygge deres egen heks.Gæster opfordres til at medbringe madkurv og benytte lejligheden til at nyde den i Havelaugets flot anlagte have. Tag evt. et tæppe med til at sidde på. Fra kl. 18 er der mulighed for at spise sin medbragte mad i museets smukke haveanlæg. Færgegårdens Havelaug brygger kaffe, og der kan købes øl og vand.

Sankt Hans på Rønnebæksholm, Næstved

Der er mulighed for at nyde en fantastisk dag med hele familien, når Rønnebæksholm traditionen tro inviterer til Sankt Hans i den smukke gamle park og fejrer midsommeren med koncert, kunst, båltale og fællessang. Inden det store bål tændes klokken 21.00, vil årets båltale holdes af Dina Vester Feilberg, og når tusmørket falder på, er der fællessang og koncert for de voksne med Cocolounge.Sankt Hans arrangementet varer fra kl. 18-22, og det er gratis at deltage.

Klint Havn

Kl. 21 tændes bålet. Fra Kl. 19.30 kan der købes pølser samt øl og vand. Overskuddet herfra går til bylaugets arbejde på Klint havn og oprettelse af legepladsen på fodboldbanen i Klint by.