Se billedserie Vanessa Rae Smith er et af de store talenter i HTT. Foran hende står Benjamin Kjær klar til at kaste landingsmåtten ind under hende.

Helt enestående springtalenter

Oplev - 17. februar 2017 kl. 12:49 Af Nikolaj Rasch Skou Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sammenholdet får de unge supertalenter i Haslev Trampolin & Turngymnaster til at sprudle og præstere maksimalt. Klubbens 12 bedste trampolinspringere på konkurrenceholdet er lige nu ved at forberede sig til U17-danmarksmesterskaberne i Haslev 25. februar.

14-årige Alexander Lundgren, der blev danmarksmester i 2012 på hjemmebanen i Haslev, kan gå til træning fra Themstrupvej, mens andre på konkurrenceholdet bor i Vordingborg, Næstved, Kyse, Køge og helt i København:

- Der er en god halvanden times togtur hver vej, tre-fire gange ugentligt. Trampolin er mere end en hobby for mig, siger 18-årige Vanessa Rae Smith, der laver gymnasielektier undervejs.

Hun kom sammen med en træner, der var over 18 år, hvilket er imod reglerne, og derfor rykkede hun fra Københavns Trampolinklub til HTT.

- Jeg skulle kun være her et år. Men forholdene er rigtig gode, og jeg er blevet bedre, så jeg er forsat i HTT, hvor der er stor konkurrence imellem springerne og et helt andet sammenhold, hvor man støtter hinanden, når der er brug for det. Vi er ikke 30 på holdet, så man lærer hinanden at kende på en helt anden måde, siger Vanessa Rae Smith, der blev danmarksmester i 2015 individuelt, vandt hold-DM i 2016 og blev nummer 19 ved junior-VM 2016.

Lige nu er hendes sværeste spring en full in half out, som er en dobbelt forlæns med halvanden skrue. Ambitionen er at udføre springet højere og flottere.

Vil med til OL - God højde, Sofie, også i andet spring. Benno, du har flabre-ben og din dobbeltback er ikke skarp nok, råber Anette Dalsten, med blikket stift rettet på den regerende danmarksmester, 18-årige Benjamin Kjær, imens han rotterer vanvittigt hurtigt omkring sin egen akse, før han lander hårdt, men sikkert på den madras, som hans holdkammerater med et snuptag kaster op på trampolindugen.

- Mit mål er at komme med til OL i 2020, 2024 eller 2028, at deltage i en VM-finale, og at sætte Danmark på kortet igen, efter at Peter Jensen stoppede, siger Benjamin Kjær, der i 2014 både vandt sølv ved EM i synkronspring med Martin Wagner fra Københavns Trampolinklub og blev nummer fem ved junior-VM individuelt. Og lige nu er han på vej til worldcuppen i aserbajdsjanske Baku 18. og 19. februar.

Her træner de bedste Haslev Trampolin & Turngymnasters (HTT) bedste trampolinspringere på konkurrenceholdet forbereder sig lige nu til worldcuppen i Aserbajdans hovedstad Baku 18.-19. februar og U17 danmarksmesterskaberne i 25. februar.





HTT er vært ved DM for U17 trampolinspringerne i Haslev Hallerne 25. februar 2017.





Klubben i Haslev er stiftet i 1969 som den anden klub med trampolinspring i landet, tre år efter den første, Skovserne, introducerede sporten i Danmark.





