Se billedserie Udstyret skal være i orden, når man kører ud på landevjeen. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Heidi får kvinderne ud på landevejene

Oplev - 25. juli 2017 kl. 11:55 Af Lars Kimer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heidi Gabriel er blandt det voksende antal kvinder, som kører cykelløb. Hun holder også kurser for at få flere kvinder ud på landevejen.

Der er ingen tvivl om, at mændene fylder mest på landevejen, når der køres cykelløb, men kvinderne er begyndt at følge godt med i antal.

Men der er nogle fysiske forskelle, som gør, at kvinderne bare får en større cykeloplevelse ved at køre med kvinder, end ved at køre i et blandet felt. Derfor har den 33-årige licensrytter fra Sydkysten Cycling med bopæl i Roskilde sat sig for at øse ud af sin store viden om cykling til andre kvinder.

- Kvinder kan sagtens køre med herrerne, men de kører jo altid hurtigere end os. Der er altid muligheden for at ligge på hjul og spare lidt på kræfterne. Sådan er det ikke, når man kører kvindeløb eller i rene kvindefelter. Der får du ikke noget foræret. Her skal du trække dig selv frem til sejre, eller en bedre tid, alt efter hvilken udfordring du har stillet dig selv, fortæller hun.

Det, som ifølge Heidi Gabriel oftest holder kvinder tilbage for at kaste sig ud i netop cykelsporten, er, at den er så mandsdomineret. Du kan ikke, som i mange andre sportsgrene, lige finde et kvindehold at være med på. Derfor tilbyder Heidi Gabriel gennem DGI Midt- og Vestsjælland en stribe kurser målrettet mod kvinder, der motionscykler.

- Det handler om tips og tricks, som gør dig til en bedre cykelrytter, om udstyr, om kørsel, om træning - også den træning som ligger, før man kan glædes ved forårets varmegrader, fortæller hun.

Et af kurserne hedder »Kvinde kend din krop - fysisk træning« og et andet forløb er cykelskolen, hvor kvinder kan lære at køre motionscykelløb helt fra bunden.

- Så går vi nogle gange ned ad en strækning og simulerer, at vi kører i et felt, og her taler vi om alle de småting, som kan få én mere sikkert, hurtigere eller mindre træt frem til målet, forklarer hun.

- Kvinderne har brug for de her fællesskaber, selv om de er små. Mange falder fra igen, fordi de bare cykler for sig selv, eller fordi de havner i en stor gang mandehørm, og egentlig ikke bryder sig om den jargon. Og hvis først man har et fællesskab at træne i, så er det altså svært at blive hjemme, siger Heidi Gabriel, som kalder sig selv for freelance-underviser, træner og udvikler i DGI Midt- og Vestsjælland.

- På kurserne arbejder vi med den usikkerhed, som kvinder på alle niveauer måtte have, men vi prøver at skræddersy forløbene, så de passer til forskellige niveauer.

Heidi Gabriel begyndte selv at cykle i træningslokalet. Den stod på mange spinningtimer, inden hun tog springet til landevejen og senere til licensløbene, hvor hun som ungdomsrytter vandt et worldcup-løb.

Kvinderne er efterhånden samlet i flere cykelfælleskaber, de fleste på Facebook. Her anbefaler Heidi Gabriel »Cykling for Kvinder« og »RCR Kvinder«, men også DGI har en Facebook-side for cykelkvinder, og når så det er tid til løbene, så cykl dem, så de passer til dig, lyder hendes råd.

- Cykelløb er præcist så sjovt, som det selskab, man er med i, gør det til, siger hun.