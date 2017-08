Se billedserie I »Skatkammeret« kan man opleve et udsnit af museets enorme samling Royal Copenhagen. Der er alt fra folkelige stel til helt unikke stel. Foto: Anders Ole Olsen

Har du set CLAY? Museet er et keramisk skatkammer

Oplev - 04. august 2017

OPLEV Sjælland har besøgt landets førende specialmuseum for keramisk kunst, kunsthåndværk og design. Museet ligger i Middelfart.

Museet, der flere gange har haft besøg af Dronning Margrethe, udvidede fra år 2013 til år 2015. Der var brug for en ny bygning, og behovet blev ikke mindre, da museet fik overdraget den enorme Royal Copenhagen Samling på omkring 55.000 keramiske genstande fra Den Kongelige Porcelainsfabrik, Aluminia og Bing & Grøndahl. Det har taget museet over tre år at registrere de 4000 flyttekasser med keramik, men nu kan et udsnit af kulturarven opleves i det underjordiske rum kaldet »Skatkammeret«.

En tur i Skatkammeret fortæller mere end 235 års keramikhistorie, der begynder med åbningen af Den Kongelige Porcelainsfabrik i 1775.

Her er både de velkendte og folkelige stel i porcelæn og fajance, men også unikaværker og fornemme stel som Frederik den sjettes dessertstel.

Det er blandt andet tydeligt at se, hvordan det velkendte musselmalede mønster har været med helt fra starten og udviklet sig gennem tiden. Det er også denne store samling, der giver mulighed for en række særudstillinger, da flere dygtige keramikere på et tidspunkt har været tilknyttet en af de tre fabrikker.

Axel Salto

Takket være samlingen fra Royal Copenhagen har museet nu en af verdens største samlinger af Axel Saltos keramik og desuden en række originale tegninger, noter og skitser fra hans arbejde. Det har givet anledning til en stor Salto-udstilling, som kan opleves indtil den 17. september. I dag beundres Salto internationalt og på udstillingen kan man se værker tilbage fra da han begyndte sin keramiske karriere i 1920erne. Det er også tydeligt at se, at Salto var fascineret af naturen. Udover at han havde en forkærlighed for hjorte som motiv, arbejdede han også inspireret af naturens former med den riflede, knoppede og spirende stil. Udstillingen viser et bredt udsnit af Saltos keramiske livsværk. En stor del er fra da perioden, hvor han var tilknyttet Den Kongelige Porcelainsfabrik mellem år 1933 og 1959.

Magiske objekter

En anden aktuel særudstilling er »Talisman - magiske objekter« af udstillingsgruppen VERSUS. Gruppen består af Ane Fabricius Christiansen, Camille Rishøj Nielsen, Lea Mi Engholm, Mariko Wada og Sissel Wathne. På keramikmuseet har de sat keramiske værker på en lang, snoet sti lavet af træ. Oven på stien står forskellige finurlige keramiske værker i både små og store størrelser.

Det skal forestille et keramisk bud på en moderne talisman, som er en magisk genstand, der - ifølge gammel tro - beskytter og bringer held og styrke til den person, som bærer den.

I udstillingen har kunstnerne desuden haft fokus på lys og skygge. Det giver en helt speciel stemning, at lyset i rummet er dæmpet, mens spotlys på enkelte genstande kaster skygger på væggen. Den lange sti binder de mange enkelte værker sammen til et stort værk, hvor man langsomt kan gå og opdage nye detaljer. Skyggerne får værket til at inddrage hele rummet, så det kan føles som at træde ind i en mystisk verden.

Den meget anderledes udstilling er desuden præmieret af Statens Kunstfond.

Fristelser

En stor del af museets keramik kommer fra kunstsamleren Erik Veistrup, der igennem 50 år har skabt en stor samling keramik ud fra en personlig interesse og passion for området. Museet har i dag mere end 1000 værker fra hans samling. I anledning af hans 80 års fødselsdag har han valgt nogle af sine yndlingsværker, som kan opleves på museet frem til den 27. august.

Udover udstillingerne har museet i Middelfart et stort Asger Jorn relief hængende, der siden 50erne har været gemt for offentligheden på et lager i Italien og derfor ikke tidligere har været udstillet. Værket, der forestiller Jorns fabeldyr, er foræret af Ny Carlsbergfonden. Omkring museet ligger desuden en smuk skulpturpark, som kan nydes i det fri eller fra museets café. Her serveres blandt andet let frokost, kage og vin.