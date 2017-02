Artiklen: Grin af mænd i 40'erne og deres angst for at miste

- Showet handler om angsten for at miste. Det er vores hovedoverskrift. Det hedder jo »Klædt af til skindet«, men det skal tages psykologisk som fysisk. Angsten for at miste sin kæreste, kone, sit liv, sin førlighed, sit job, fortæller Gordon Kennedy

Mikkel Schrøder uddyber:

- Det er et spørgsmål om, at der i de forskellige faser af livet opstår nogle tanker og ting, som man står overfor. Der er også en opsamling her omkring start/midt 40'erne, hvor manden stopper op og siger "Hvad fanden sker der?" Det gør kvinden også. Vi laver et show om det, og sætter det hele lidt på hovedet, og med humor prøver vi at vise nogle af de her ting, så parrene forhåbentlig sidder nede i salen, tager hinanden i hånden og siger "Gud, vi har det på samme måde", siger han, mens Farshad Kholghi supplerer: