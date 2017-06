Glasværket på kanten af mosen

Fakta om glasværket

Lensgrevinde på Holmegaard Gods Henriette Danneskiold-Samsøe åbner i 1825 åbner en glasproduktion i Holmegaard Mose, Danmarks første glasværk.I de følgende 100 år opstår 14 andre glasværker i Danmark, som med tiden lukker, bliver opkøbt eller fusionerer med Holmegaard. I dag er Ardagh Glass Holmegaard, den tidligere emballagedel af Holmegaard Glasværk, landets sidste glasværk. Emballagedelen blev udskilt i et selvstændigt selskab i 1995.Kunstdelen bliver pr. 1. oktober 2004 overtaget af glasværkets daværende direktør Peter Normann Nielsen og Ibcos administrerende direktør Steen Gude, der danner oplevelsescenteret Holmegaard Entertainment.Brandet Holmegaard bliver i sommeren 2008 solgt til Rosendahl, som siden har stået for produktionen af Holmegaard.Holmegaard Entertainment går konkurs i september 2008.I påsken 2011 åbner det nye selskab Holmegaard Park A/S, anden udgave af et oplevelsescenter på stedet.n Holmegaard Park A/S går konkurs i juni 2012. Lokalerne har stået tomme hen siden da.Siden 2013 har der været arbejdet på projektet Det Nye Holmegaard.