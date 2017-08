Se billedserie Maharajaen af Madras dukker skam også op undervejs og skaber masser af sprogforvirring. Foto: Kenn Thomsen

Galskab i museumsgården

Oplev - 18. august 2017 kl. 14:44 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det er en god forestilling. Og jeg er sikker på, at publikum synes det samme.

Sådan lyder det fra Per Pallesen, som er instruktør på dette års sommerteater i gården på Holbæk Museum.

Det er Holbæk Teater, der står bag løjerne, og denne gang har de to teaterdirektører, Brian Kristensen, der selv spiller med, og Christoffer Møller Hansen kastet sig over Jules Verne-klassikeren »Jorden rundt i 80 dage«.

Men det er ikke helt den klassiske og velkendte fortælling om Phileas Fogg, der sammen med sin tjener rejser jorden rundt for at vinde et væddemål, som publikum kommer til at overvære.

For manuskriptet er skrevet af skuespiller og forfatter Flemming Jensen, der har lavet en meget fri fortolkning af fortællingen.

I bedste Monty Python-stil gør han således grin med alt og alle. Især med nogle af de mange fordomme, som vi går rundt med.

For han kan godt lide at prøve publikums grænser af, hvilket netop er en vigtig del af det crazy teater, som Holbæk Teater præsenterer i museumsgården.

Per Pallesen blev udpeget som instruktør på grund af sin store erfaring med komisk teater og revy.

Og han har set frem til samarbejdet med Flemming Jensen.

- Flemming og jeg har kendt hinanden i mange år og har lavet flere ting sammen. Og det har altid været en stor fornøjelse, fortæller Per Pallesen.

Monty Python i kulissen Skuespiller Morten Thunbo har fået tiltusket sig hovedrollen som Phileas Fogg, og han er vild med stykket.

- Det er et stykke crazy teater, som leder tankerne hen på Monty Python. Samtidig er det et stykke politisk satire, som Flemming Jensen er så god til at lave, siger han.

Hans skuespillerkollega Peter Pilegaard har blandt andet fået rollen som Sherlock Fix fra Scotland Yard, og han er enig i Morten Thunbos opfattelse af Flemming Jensen.

- Han har slet ikke kunnet stoppe, da han først kom i gang, og det har også betydet, at vi har været tvunget til at skære en time af forestillingen, så den ikke blev for lang. Men heldigvis har det været med Flemmings velsignelse, fortæller han.

Christine la Cour er den eneste kvinde i forestillingen, for efter datidens opfattelse duede kvinder kun til føde børn, sørge for hjemmet og så til at blive vist frem engang imellem.

Den opfattelse fører Flemming Jensen så ganske politisk ukorrekt videre ved at lade hende få rollen som en delvist afklædt haremskvinde.

Men det vil hun ikke finde sig i, så hun har det med at dukke op i tide og utide og stjæle billedet fra herrerne.

Undervejs har Per Pallesen været meget åben over for de forslag, som skuespillerne er kommet med, imens de har øvet stykket.

- Jo mere frihed, man giver skuespillerne, jo bedre bliver de. Det skal være sådan, at de elsker at stå på scenen. Men selvfølgelig er det mig, som i sidste ende har ansvaret for, at det hele kommer til at gå op i en højere enhed, forklarer Per Pallesen.

Spilletid: To timer med indlagt pause. »Jorden rundt på 80 dage« er en meget fri fortolkning af Jules Vernes eventyr.Flemming Jensen står for manuskriptet, mens Per Pallesen er instruktør.De medvirkende er:Christine La CourBrian KristensenPeter PilegaardMorten ThunboDerudover medvirker en flok statister under navnet Holbæk Folkekor.Lars Fjeldmose er kapelmester.Forestillingen havde premiere den 12. august og spiller frem til den 3. september.Spilletid: To timer med indlagt pause.

