Gåturen skal ske i naturen - og i godt selskab

Oplev - 28. december 2016 kl. 11:30 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Julemaden er fordøjet, og kroppen er måske gået i dvale. Det er nu, du skal ud at røre dig.

Du kan selvfølgelig vælge bare at trække i støvler og frakke og gå lige ud af døren. Men det kan være svært at finde motivationen, også selvom naturen er lige udenfor. En undersøgelse af danskernes idrætsvaner fra Idrættens Analyseinstitut viser blandt andet, at de mest aktive bor i de store byer, de mindst aktive bor på landet.

- Vi har masser af natur. Det er tilgængeligheden og de afmærkede ruter, der mangler. For at få gang i skovområderne, skal der være afmærkede ruter, som er tilgængelige. Det duer ikke, hvis der ligger et smattet areal eller et væltet træ midt på ruten. Det skal være nemt og åbenbart, at du kommer den vej, siger direktør i DGI-Huset Panteren i Vordingborg Betina Møgeltoft.

Manglen på afmærkede ruter behøver dog ikke at blive en undskyldning for at blive i sofaen og se, om der skulle gemme sig en rest peberkager, i stedet for at få noget frisk luft. Man kan også finde nogle andre at gå med, Dansk Vandrelaug for eksempel.

- En af de gode grunde til at gå med vandrelauget er, at man kommer sikkert rundt og godt hjem igen, for der er altid en turleder, der går forrest, siger Steen Kobberø-Hansen, der er formand for Dansk Vandrelaug og tilføjer et af vandrelaugets slogans:

- Du kan gå meget mere, end du tror, når du går med hyggelige mennesker. Det sociale sammenhold gør, at du ikke har ondt af dig selv.

Steen Kobberø-Hansen blev selv medlem af Dansk Vandrelaug for seks år siden.

Dansk Vandrelaug gennemfører årligt omkring 1800 vandreture og desuden vandreferier.

- Vi forsøger at få turene væk fra asfalt og trafikerede veje. Det er hyggeligere at gå i naturen. Gerne ved skov og vand. Skoven giver fred og ro, og der er stille. Og vandet tiltrækker jo os alle sammen, siger han.

Men også Dansk Vandrelaug ser behovet for bedre og afmærkede stier. Dansk Vandrelaug arbejder sammen med Friluftsrådet for at fremme såkaldte kvalitetsstier, som skal leve op til en række kriterier. Blandt andet skal turen så vidt muligt ske på natursti og ikke asfalt, stien skal være tydeligt afmærket, og så bliver den vedligeholdt. Foreløbig er der ni kvalitetsstier på landsplan, heraf tre på Sjælland: ved Kongskilde, Røsnæs og Ledreborg.

Hjerteforeningen har afmærkede motionsstier - hjertestier - over hele Sjælland. Mange steder arrangerer Hjerteforeningens lokalkomiteer ugentlige gåture og andre aktiviteter på stierne. Du kan finde stierne på hjertestier.dk.

Du kan også finde Friluftsrådets Kløverstier i mange kommuner. En Kløversti består af fire ruter, der alle alle udgår fra en centralt placeret Kløverstipæl. Hver af de fire ruter har en bestemt længde og farve. Undervejs på ruterne er der små historier fra lokalområdet - det kan være fortællinger om ruiner, et kloster eller måske et sagn fra gamle dage. Kløverstierne kan ses på kløverstier.dk.

Dansk Vandrelaugs lokalafdelinger arrangerer mange vandreture, hvor ikke-medlemmer kan komme med, typisk for 20 kroner. Der er både ture fra under 10 kilometer til over 20. Du kan finde turene på dvl.dk. - Og der er stier på vej ved Nekselø, Skælskør og Rusland (naturområde ved Dronningmølle, red.), siger Steen Kobberø-Hansen, som håber, at alle 98 kommuner med tiden vil få en kvalitetssti.