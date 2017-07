Se billedserie Lil Svanhof står for etableringen af Holbergs Haver. Her er hun ved staudebedet. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Gå en tur i Holbergs have

Oplev - 07. juli 2017 kl. 09:48 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Opgaven virkede mildt sagt virkede uoverskuelig. Vi stod i ukrudt til livet, fortæller Lil Svanhof, der er leder af projekt Holbergs Haver på Tersløsegaard.

På søndag den 9. juli klokken 14.00 åbner haverne med taler af formanden for Tersløsegaard, Flemming Pade og landskabsarkitekt Kirsten Lund-Andersen samt underholdning ved Orøkoret. Faktisk kan man komme fra klokken 12.30.

Ludvig Holberg var på toppen af sin karriere som professor og forfatter, da han i 1745 købte Tersløsegaard i Tersløse ved Dianalund og lagde den sammen med sine ejendomme Brorupgaard og Jernbjerggaard ved Slagelse til Baroniet Holberg.

Nøjsom og påholdende Som hovedsæde for de i alt 15.000 tønder valgte han Tersløsegaard, og herfra styrede den påholdende og stenrige forretningsmand med relativt hård hånd sit baroni. Når hånden kun var relativt hård, skyldtes det netop, at Holberg havde set fidusen i at bruge gulerod i stedet for pisk. Baronen havde nemlig fundet ud af, at de omkring 1000 medarbejdere, han havde på sine herregårde med i alt mere end 150 fæstegårde og husmandssteder tilknyttet, arbejdede meget bedre og producerede langt mere, når de havde gode forhold, end når de fik prygl.

Holberg var ikke så meget til blomster og stads. Han var meget nøjsom også på det punkt, ligesom hans grundholdning var, at alt skulle give et afkast. Han kunne også få øje på fordelen ved at være selvforsynende så langt som overhovedet muligt.

Det udgangspunkt har Tersløsegaards Havevenner nu fået kombineret til ni firkantede haver, der er afgrænset af en avnbøgehæk. Der er en æblehave, en humlehave med fritgående høns, en stor have med gamle træer foran gården, et staudebed, en forhave og herregårdshaver med grøntsager og urter.

- Haven er tegnet af Kirsten Lund-Andersen, og så er det Tersløsegaards Havevenner, der har fyldt rammerne ud, fortæller Lil Svanhof.

Men der er også blevet plads til blomster. Man kan blandt andet se georginer, riddersporer, honningurt, morgenfruer, ærteblomster, tagetes, digitalis og floks. Også roser kan man finde rundt om - velvidende, at dem ville den gamle baron nok ikke have brudt sig om.

Hjælp og støtte Projektet er støttet af Skælskør Anlægsgartnere og den lokale entreprenør Bjarne Møller.

Til projektet har Tersløsegaard fået 100.000 kroner fra George Bestle og Hustrus Mindefond.

Der er også tilsagn om 100.000 kroner fra LAG Nordvestsjælland. Dansk Bygningsarv har også støttet projektet

Realdania Fonden har givet 25.000 kroner til at etablere en frivilliggruppe. I nyttehaverne dyrkes der kartofler, løg, gulerødder, agurker, ærter, bønner, græskar, squash og bærbuske.

Frivillige søges - Vi kan stadig bruge flere frivillige, siger Lil Svanhof.

- Man behøver ikke at kunne noget specielt, men man skal have lyst til at tage havehandskerne på og smøge ærmerne op, for selv om vi også lægger vægt på det sociale, er vi her først og fremmest for at arbejde.

Tersløsegaard, Holbergsvej 101 4293 Dianalund

Haverne åbnes søndag den 9. juli klokken 14.00 - pladsen holder åbent fra klokken 12.30