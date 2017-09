Se billedserie Bakkerne i Kornerup er nogle små hidsige størrelser - og de indgår i 1. etape af årets PostNord Danmark Rundt. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Frederik er debutant og yngstemand i Postnord Danmark Rundt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frederik er debutant og yngstemand i Postnord Danmark Rundt

Oplev - 01. september 2017 kl. 12:54 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fødselsåret siger 1998, så Frederik Rodenberg fra Værløse kan hverken huske, at Danmark samme år nåede kvartfinalen ved VM i fodbold - eller at Anders Fogh Rasmussen kom til som statsminister tre år senere.

Læs også: Mestermøde i Holbæk

Men bare fordi dåbsattesten kun er godt 19 år gammel, kan man stadig sagtens være et talent ud over det sædvanlige; også i en »voksen« cykelverden. Sådan ét er Frederik Rodenberg Madsen - som hans fulde navn er, men efternavnet bliver aldrig brugt i cykelkredse.

Allerede for et år siden var han med på det danske 4000 meter-hold ved OL i Rio, som sikrede sig en bronzemedalje, og i år har han - som førsteårssenior - vundet et internationalt cykelløb. Nemlig en etape i det franske etapeløb »A Travers les Hautes de France«.

Det var den korte præsentation af et spurttalent, som der ikke ligefrem går 13 af på dusinet. Og i denne måned føjes endnu en slags milepæl til samlingen for Rodenberg, når han debuterer i Postnord Danmark Rundt. Og han glæder sig helt vildt.

- Det kan du bande på, at jeg gør! Det bliver sjovt at prøve kræfter med så stor en sportsbegivenhed på hjemmebane, og især når der kommer så mange gode ryttere og store hold med i løbet. Samtidig ved jeg også godt, at det bliver utrolig hårdt. For jeg har aldrig prøvet at køre mod så mange ryttere fra World Tour'en (cykelsportens øverste klasse, red.), siger den langlemmede rytter med det karakteristiske ildrøde hår.

Karakteristisk, hvis det da ikke lige var gemt under en hjelm nærmest hele tiden... Især i disse uger, hvor Frederik netop er gået i gang med den drønhårde træning igen efter en mindre pause i august. Træningen - og den næste uges etapeløb i Kroatien - peger alt sammen frem mod Danmark Rundt.

- Hvad forventer - eller håber - du på at kunne gøre i løbet?

- Først og fremmest bliver det lærerigt på mange måder. Men samtidig tror jeg da også godt, at jeg kan være med fremme i nogle af finalerne - forhåbentlig bliver der et par af etaperne, hvor feltet kommer samlet hjem. Og ja, så er jeg jo sprinteren på holdet og er da ret hurtig, så måske kan man godt drømme om en etapesejr, siger den 19-årige sjællænder med et smil.

Den særlige etape Set med sjællandske briller er særligt 1. etape i årets udgave af løbet interessant. Og måske i særdeleshed fordi hele løbet er »vendt rundt« i år, sådan at der er start i København og slut i Aarhus. Og ikke som det plejer med start et sted i det nord-/midtjyske og så en sidste etape til København.

For med omlægningen af ruten får man dermed for første gang i flere år en etape med mål i det sjællandske opland og ikke »bare« i hovedstaden. Etapen til Kalundborg er da også én, som Frederik Rodenberg ser meget frem til.

- Den er svær at forudsige. Ikke vanvittigt hård, men heller ikke rigtig nem, for der er mange små bakker hist og her, forklarer han om etapen, hvoraf han selv har kørt flere af strækkene »en masse gange« før - blandt andet i juniorklassen.

Én ting er, at det er fedt for Frederik Rodenberg selv at være udtaget til Giant Castellis trup til PostNord Danmark Rundt. Noget andet er, at det er »kæmpestort« for holdet i det hele taget at være valgt ud til at køre løbet.

- Sidste år kom holdet ikke med, så det har været vores største sæsonmål i år. Og jeg ved da, at det er noget, sponsorerne er voldsomt glade for - men bestemt også som ledelsen på holdet går meget op i. Så ja, det har været alfa og omega for os at komme med i Danmark Rundt i år, og nu lykkedes det, konkluderer Frederik Rodenberg.

En mand, som tror på sin spurtchance på et par etaper - men som ikke tror på et stort resultat i den samlede stilling.

- Nej, slet ikke. Der kører vi for Casper Pedersen eller Rasmus Quaade, griner Roskilde-rytteren.

Her kan du følge Frederik Rodenberg og resten af feltet på 1. etape: * Tids- og stedsangivelserne er angivet ud fra den gennemsnitsfart, som arrangørerne har beregnet på forhånd. Derfor kan minut-tiderne godt afvige lidt fra det følgende:

* Kl. 12.50: Start ved Frederiksberg Rådhus

* 13.11: Hvedstrup byskilt - øst.

* 13.22: Himmelev Bygade

* 13.29: Møllehusvej, Roskilde

* 13.43: Kornerup Landevej

* 14.00: Munkholmbro

* 14.14: Øster Havnevej, Holbæk

* 14.33: Grevinge Kanalvej

* 14.45: Bobjergvej, Asnæs

* 14.54: Asnæs Indelukke - bakkespurt

* 15.06: Høve Stræde - pointspurt

* 15.23: Kårup Strandbakke

* 15.37: Kalundborgvej over Dragsholm Kanal

* 15.55: Kaldred ved Arnakkevej

* 16.12: Kalundborg byskilt - fra Kåstrupvej

* 16.27: Bøgebakken, Kalundborg - bakkespurt

* 16.34: Første målpassage på Vestre Havnevej

* Herefter køres der tre omgange på en fem km rundstrækning i Kalundborg Centrum - inden der forventes opløb kl. 16.56 - ligeledes på Vestre Havnevej. * Tids- og stedsangivelserne er angivet ud fra den gennemsnitsfart, som arrangørerne har beregnet på forhånd. Derfor kan minut-tiderne godt afvige lidt fra det følgende:* Kl. 12.50: Start ved Frederiksberg Rådhus* 13.11: Hvedstrup byskilt - øst.* 13.22: Himmelev Bygade* 13.29: Møllehusvej, Roskilde* 13.43: Kornerup Landevej* 14.00: Munkholmbro* 14.14: Øster Havnevej, Holbæk* 14.33: Grevinge Kanalvej* 14.45: Bobjergvej, Asnæs* 14.54: Asnæs Indelukke - bakkespurt* 15.06: Høve Stræde - pointspurt* 15.23: Kårup Strandbakke* 15.37: Kalundborgvej over Dragsholm Kanal* 15.55: Kaldred ved Arnakkevej* 16.12: Kalundborg byskilt - fra Kåstrupvej* 16.27: Bøgebakken, Kalundborg - bakkespurt* 16.34: Første målpassage på Vestre Havnevej* Herefter køres der tre omgange på en fem km rundstrækning i Kalundborg Centrum - inden der forventes opløb kl. 16.56 - ligeledes på Vestre Havnevej.