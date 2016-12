Se billedserie I juni blev et skibsvrag fundet ved Kalverev. Analysen af årringene i tømmeret har vist, at skibet blev bygget omkring 1250-1265.

Fire sjællandske fund er med på arkæologisk top 10

Oplev - 27. december 2016 kl. 13:27 Af Julie Grothen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slots- og Kulturstyrelsen offentliggør hvert år en liste over de 10 mest opsigtsvækkende fund fra arkæologiske udgravninger fra året, der er gået. I år er fire af de 10 fund gjort på Sjælland.

I juni dukkede et 1250 år gammelt skibsvrag op, hvor Vejdirektoratet anlægger den nye Storstrømsbro. Med det nye fund, der er gjort ved Kalverev af Vikingeskibsmuseet i samarbejde med arkæologer fra fire andre lande, er man nu blevet klogere på skibenes udvikling i tiden efter vikingerne. De bevarede dele af skibet er 10 meter i længden og ca. 2,5 meter i bredden, men endnu er det for tidligt at sige, præcis hvor stort skibet har været.

Syd for Frederikssund har arkæologer fra museumskoncernen ROMU udgravet et enormt palisadeanlæg, der stammer fra den mellemste del af bondestenalderen (2800-2600 f.Kr.). Anlægget er en oval konstruktion af fire kraftige palisadehegn placeret uden på hinanden. De mere end 1500 tilhuggede stolper, der har udgjort de fire palisader, har indhegnet et område på omkring 20-30.000 m2 - eller 3-5 fodboldbaner. Den sydligste del af konstruktionen strækker sig uden for det undersøgte område, så det er endnu usikkert præcist hvor stort arealet er.

Ved Solrødgård i Hillerød har Museum Nordsjælland udgravet en stenbygget vandmølle fra 1600-tallet. Vandmøllen var i brug frem til starten af 1800-tallet, hvor den blev opgivet. Ganske opsigtsvækkende har man valgt ikke at placere møllen direkte ned til et naturligt vandløb. I stedet har man fundet en møllekanal, der har først vandet frem til møllen og væk igen. I tilknytning til anlægget har man også fundet en smedje. Møllen har været en del af et større bygningskompleks med herregård, ladegård og altså vandmølle.

Endelig har Kroppedal Museum i Glostrup Kommune fundet resterne af en gravplads med otte jordgrave fra ældre romersk jernalder (1-160 e.Kr.). To af gravene var såkaldte bådgrave, hvor den afdøde er blevet gravlagt i en båd eller dele af en båd. Og en af disse to grave - i begge tilfælde kvindegrave - vidnede om en ganske dramatisk gravskik: Kvinden var nemlig begravet med to særlige dyreofre, et får og en høne. Dyrene var blevet hugget i to halvdele, hvorefter et halvt får og en halv høne var blevet placeret i hver sin ende af graven, der var dækket af store sten.

Årets top 10 (i uprioriteret rækkefølge) Palisadeanlæg fra bondestenalderen, Frederikssund, Roskilde Museum

Parterede dyr i en grav, Glostrup, Kroppedal Museum

Skandinaviens ældste plankeveje, Kastbjerg Å, Museum Østjylland

Sjælden gravform viser kontakt mellem Limfjorden og Wales, Aars, Vesthimmerlands Museum

Stenbygget vandmølleanlæg, Hillerød, Museum Nordsjælland

”The missing link” – brikken i historien om dansk skibsfart, Storstrømmen, Vikingeskibsmuseet

Barnegrav med gravgaver, Nordjylland, Vendsyssel Historiske Museum

Danmarks største helleristningsfelt, Bornholm, Bornholms Museum

Huskatte fra Romertiden, Aalborg, Nordjyllands Historiske Museum

Fællesgrav i Odense, Odense Bys Museer. Årets Top10 tæller fund fra arkæologiske udgravninger til og med november 2016. Nationalmusset åbner i slutningen af januar den årlige danefæ-udstilling med andre fund fra det forgangne år.

