Festival-sæsonen er i gang: Se her hvor

2017 bliver et perfekt festival-år, uanset om du er til disko, rock, pop eller lidt af hvert.

Efter et langt forår med kold blæst og regn i kaskader er sommeren nu endelig over os, og det betyder, at du godt kan begynde at støve tomandsteltet af, lappe kop-holderen i festival-stolen og gøre klar til en sæson med højt humør og masser af god musik. Festival-sæsonen er nemlig i gang, og det er ikke små oplevelser, der venter forude.

Familiefesten Vig Festival, der foregår den 6.-8. juli vil gerne være den bedste familiefestival i landet, og derfor har de igen i år inviteret kunstnere, der burde kunne starte en fest for alle lige fra den nybagte morfar til den festglade teenagedatter.

Sidstnævnte vil nok glæde sig til at opleve Gulddreng, der efterhånden er gået hen og blevet et fænomen på den danske musikscene. Hans påtagede selvfede tekster og hang til teatralske udklædninger har landet den jyske musiker på toppen af de danske hitlister.

For teenagerne har Jimilian og Blak nok hver især været mere eller mindre fast inventar på sidste års sommerplaylister med henholdsvis »Sommer Sindssyg« og »Nede Mette«. De to musikere har efterfølgende lavet flere numre sammen, og når de går på scenen, er der garanti for ungdomsfest.

Hvis minderne om din ungdom involverer gule Ufo-bukser og Buffalosko, byder Vig Festival også på en retrotur tilbage til start 00'erne, når DJ Aligator tager fløjten i munden og fyrer op under teknorytmer, som de kun blev lavet, da Poul Nyrup stadig gik med cykelhjelm, og Herfølge kunne kalde sig Danmarksmestre i fodbold.

Odsherred kommer med garanti også til at give genlyd af skrålende 30-årige, når tidligere Big Brother-deltager og hjerte- knuser Christian Brøns indtager Scene 21 sammen med drengene fra Johnny Deluxe.

Bred smag Ringsted Festivalen, der løber fra den 3.- 6. August skyder som sædvanlig med spredehagl, og selvom det måske kan lyde negativt, mestrer arrangørerne efterhånden at ramme de fleste.

Burhan G og Joey Moe har igennem en årrække bevist, at man kan komme rigtig langt, hvis man kan kombinere indholdsfyldte tekster med en sprød stemme, men på årets Ringsted Festival, må de to pop-sangere dele rampelyset med sangskriveren Jacob Dinesen.

Nørrebro-drengen Kesi sørger for at fyre godt op under de unge, mens Suspekt med deres grafiske og samfundskritiske tekster nok er forbeholdt den mere voksne del af festivalgængerne.

Nik og Jay har til gengæld bevist, at deres koncerter kan samle alt fra folkeskoleelever til kvinder i 60'erne, og når de to Værløse-skatere går på scenen, kan man være sikker på, at trommehinderne kommer på overarbejde.

Den del af publikum, der har lidt flere år på bagen, kan glæde sig til, at Peter A.G. og resten af Gnags slipper de vilde kaniner løs, og starter festen, som TV-2 helt sikkert fuldender.

Skulle der være mere dansetrang tilbage i de gamle stænger, så bliver årets Ringsted Festival også til et gensyn med hitmagerne fra Toto, og så har Festvalen i år lokket Boney M til Ringsted for at genoplive den gode gamle 70'er-disko.

Den hårde Klassens frække dreng inden for festivaller er Roskilde Festivalen. Hver år, når der kommer et program på gaden, går internettet i selvsving over, hvilke kunstnere der burde være med, men hvert år bliver den traditionsrige festival alligevel udsolgt. Og det er ikke så underligt, når man ser på, hvilke musikere, der besøger dyrskuepladsen fra den 24. juni til den 1. juli i år.

Den tidligere Nirvana-trommeslager David Grohl har taget resten af Foo Fighters med, og de kommer med garanti til at fylde pladsen foran orange scene med dansende og headbangende rockfans.

De mere hårdhændede rockfanatikere kan glæde sig til, at 80'er thrash metalbandet Anthrax går på, mens hip hop-entusiaster af den overbevisning, at rap bare var bedre i gamle dage, får old school-rap en masse, når Ice Cube genopliver noget af den gamle N.W.A.- ånd.

Roskilde Festival har dog også en gave i ærmet til dansetroldene. Pop-duoen Erasure, der blandt andet står bag hittet "A little respect", og til tilhørere af den elektroniske genre kommer The Weeknd og svenske Icona Pop.

Fest uden forpligtelser Kan du ikke overskue en hel festival, er der også mindre arrangementer spredt ud over det meste af Sjælland.

Rasmus Nøhr står bag projektet Danmark Dejligst, hvor han tager forskellige kunstnere med rundt i hele landet i en slags minifestival. I Egebjerg i Odsherred spiller han sammen med Zididada ved kirken, og det samme setup tager han med til Karrebæksminde, hvor festen starter på Karrebækvej 741. I Tuse Næs tager han Peter Belli med til Tuse Næs Vej, og til alle tre koncerter vil der desuden være masser af lokale kunstnere, som også bidrager til musikken. Datoerne kan ses på Danmark Dejligst's hjemmeside.

Vordingborg Festuge trækker efterhånden folk til fra det meste af Sydsjælland, og når årets program involverer både Danser med Drenge og Infernal, skal der nok blive fyldt igen i år.

Festugen i Slagelse får besøg af blandt andre Dodo and The Dodos og The Sweethearts, så hvis man er til gratis musik, er det bare om at tjekke programmet.

Der er Festuge i Køge fra 27. august til 2. september. Her kan du blandt andet høre Magtens Korridorer - og meget mere.