Fem udstillinger du skal se netop nu

07. februar 2017 Af Julie Grothen

De indendørs glæder er ikke at foragte, når kalenderen stadig siger vinter. Heldigvis er der noget at se på, hvis man bevæger sig på museum rundt om på Sjælland. Lige fra sære skabninger over klassikere og til dramatisk dokumentarfotografi med skumsprøjt!

Gys!: Er den levende? Allerede på plakaten til Arkens nye udstilling begynder hårene at rejse sig. For hvad er dette væsen, som kunstner Patricia Piccinini udstiller i værket »Newborn«, nyfødt? Med hud og hår, og dog ikke et menneske. Værkerne er hyperrealistiske. Det ER ikke virkelige skabninger, men når vi kan se blodårer, hudporer og svedperler, så konkluderer vi, at der er tale om noget menneskeligt. Hvad er et menneske, og hvor går grænserne mellem fiktion og virkelighed, kunstig intelligens, genteknologi og den menneskelige formåen. Kunsten har alle dage beskæftiget sig med illusioner, og med udstillingen bliver temaet voldsomt aktuelt. Kunstnerne tæller blandt andre australske Ron Mueck, hvis gigantiske skulptur Boy, man ikke har undgået at møde, hvis man har gæstet museet Aros i Aarhus. Også danske Peter Land, Kurt Trampedach og Uffe Isolotto er blandt de udstillede. »Gys! Er den levende?« kan ses på Arken, Skovvej 100, 2636 Ishøj til den 6. august.

Lyset og farven På Sorø Kunstmuseum har en af de store fornyere i dansk malerkunst fundet vej til væggene. Det er »den danske impressionist« Theodor Philipsen (1840-1920). Maleren havde både fødderne og staffeliet solidt forankret i guldalderens idyllisering, og samtidig var hans blik rettet mod lyset og farverne i den franske impressionisme. Han var traditionsbevidst og nyskabende på én gang, og det er udstillingens udgangspunkt. Udstillingen »Lyset og farven«, der er rejst til Sorø fra Randers Kunstmuseum tager afsæt i et stort forskningsprojekt, som er udarbejdet af det jyske museums tidligere museumsleder, seniorforsker Finn Terman Frederiksen. Du kan se Theodor Philipsens værker på Sorø Kunstmuseum, Storgade 9, 4180 Sorø. Udstillingen varer til 5. juni.

Kulør Kugle Kant Til årets første udstilling på godset Rønnebæksholm ved Næstved er der både former og farve. Værker af tre nutidige kunstnere møder værker af den store danske modernist Vilhelm Lundstrøm. Motiverne er kendte hverdagsting som en kande, en appelsin eller et glas, som Vilhelm Lundstrøm omdanner og forenkler til geometriske former i sine værker. De tre kunstnere Jytte Høy, Jakob Hunosøe og Jeanette Hillig har til udstillingen givet sig i kast med samme leg og linegang mellem kunst, der ligner, og kunst, der er form. Mellem naturalisme og geometri. Udstillingen byder både på malerier, litografier, fotografier, installationer og skulpturer. »Kulør Kugle Kant« kan ses til 26. marts på Rønnebæksholm, Rønnebæksholm 1, 2700 Næstved.

Show Me the Money På Museet for Samtidskunst i Roskilde retter en række danske og internationale kunstnere spotlyset mod forbrug, magt og økonomier. Om det skal opfattes som bedøvelse af folket eller tiltrængt trøstespisning, når Ellis Harrisons om-programmerede snackautomat udløser gratis chips, hver gang ordet "recession" nævnes i BBC's newsfeed, vides ikke. Men det taler i hvert fald direkte til publikum og trækker samtidskunsten helt hen i øjen- og mavehøjde med os. Vi kan også komme tæt på pengene i Astrid Myntekærs nye værk, der består af tre animerede pengemaskiner med terapeutiske og afstressende lyde. Udstillingen byder i øvrigt på tre nye værker fra kunstgruppen Superflex. »Show Me the Money« kan ses på Museum for Samtidskunst, fra 10. februar til 6. august.

Werner Karrasch - Fotografier 1991-2016 Hvis vinterferien ikke byder på de store opdagelsesrejser, kan du måske få et skvulp af eventyr på Vikingeskibsmuseet, som endnu ligger ved Roskilde Fjord, trods skiftende stormfloders trusler. Museet har i øjeblikket en udstilling i forhallen, som viser fotograf Werner Karraschs pletskud fra 25 år som fast fotograf for Vikingeskibsmuseet. Her er blandt andet fotografier fra det rekonstruerede langskib Havhesten fra Glendalough, hvor han var med ombord på rejsen til Dublin og tilbage. Udstillingen giver både et tilbageblik på museets historie og Werner Karraschs virke som fotograf. Udstillingen kan ses på Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000 Roskilde til den 30. marts.