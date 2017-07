Se billedserie På Museet for Samtidskunst kan børn lave deres egen pengeseddel og være med i en konkurrence. Foto: Kenn Thomsen

Fem gode forslag: Lad børnene være kreative i ferien

25. juli 2017

Hvis man er ved at være løbet tør for idéer i haven, eller børnene trænger til at komme væk fra de digitale fristelser, så er det ud at bruge de krøllede hjerner og de ferme fingre. Her er fem forslag til børnefamilierne på Sjælland.

På Vikingeskibsmuseet i Roskilde kan man for alvor få lov til at bygge. Fra den 31 juli. til 6. august kan børn og voksne selv kløve små stammer og arbejde med bådebyggernes værktøj - det hele under kyndig vejledning fra erfarne bådebyggere. Tæt ved værftspladsen kan børn og forældre bygge modelskibe og afprøve, hvor sødygtige bådene bliver.

Kunstskibet M/S Bibiana er på sommertogt. Skibet lægger blandt andet til i Korsør, Skælskør og Helsingør og byder børn ombord til kunstneriske oplevelser. I år kan børnene skabe deres eget værk eller arkitektur med 3D og virtual reality, hvor man kan gå inde i »tegningerne«. Bibiana er i Skælskør til den 26. juli. Fra Skælskør sejles videre mod Korsør, hvor Bibiana byder velkommen på dækket indtil 31. juli. Herefter sætter hun kurs mod Lolland, Fyn og Jylland og er først tilbage på Sjælland - i Helsingør 10. september.

Kunstmuseet Arken i Ishøj har traditionen tro sommerbilledskole for børn fra den 1. til 4. august. Her skal børnene arbejde med forskellige kunstneriske teknikker. De kan blandt andet male med fisk og blæksprutteblæk, bygge menneskelignende skulpturer ud af naturmaterialer og eksperimentere med fotoregistrering på akvarelpapir med hjælp fra Arkens huskunstner Nanna Debois Buhl. Sommerbilledskolen er for børn i alderen fra otte til 12 år.

På Odsherred Museum i Nykøbing Sjælland kan børnene også få lov til at finde på. I sommersæsonen vil de gamle garager overfor udstillingen Solens Land, indeholde et Kreaværksted for børn, samt en udstilling om Annebjerggårds historie. Her kan børnene være kreative med sten, muslinger, maling og meget andet. Værkstedet og udstillingen er åben til den 13. august.

På Museet for Samtidskunst i Roskilde kan børn op til 15 år deltage i konkurrencen »Tegn dine egne penge«. Det gælder om at lave den mest fantasifulde pengeseddel, og vinderen får en ægte 500-krone seddel. Man kan tegne sin pengeseddel på museet, som i øjeblikket viser udstillingen »Show me the money!«. Både udstilling og konkurrence afsluttes den 6. august.