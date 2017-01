Se billedserie Skjoldenæsholmløbet tiltrækker mange cykelentusiaster, og har ofte op mod 2500 tilmeldte. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Fem cykelløb til dig og din tohjulede ven

Oplev - 27. januar 2017 Af Kasper Nørgaard Hansen

Det er vinter, men det er alligevel muligt at køre ud og lufte den tohjulede i skarp konkurrence med andre. Her er fem cykelløb til alle cykeltyper.

Fitness DK MTB løb: De tidlige måneder i året er nogle kolde og våde af slagsen, så hér er landevejsløbene endnu ikke rigtig vågnet op fra deres vinterhi. Men så er det godt, at der efterhånden findes et pænt udbud af mountainbike-motionsløb. Et af disse er Fitness DK MTB løb, som har start og mål i Slagelse.

Bemærk: Dette er et løb for de lidt mere trænede MTB-typer. Således er korteste distance 57 km.

Tid og sted: Søndag d. 26. marts kl. 10.00

Start og mål: Skovvejen 85, 4200 Slagelse

Distancer: 57 og 71 km.

Web: www.klassikeren.slagelsemtb.dk/

Forårsløbet: Fra midten af april begynder de første motionscykelløb på landevejen så at titte frem hér i regionen. Et fint et af slagsen er Forårsløbet, som byder på et varieret terræn og tre forskellige ruter af varierende længder. Lidt for enhver smag.

Tid og sted: Søndag d. 16. april kl. 9.00

Start og mål: Kasernevej 24, 4700 Næstved.

Distancer: 60, 90 og 120 km.

Web: www.naestved-cykel-motion.dk

Storebæltsløbet: Et visuelt spektakulært løb er Storebæltsløbet. Særligt den lange af de to ruter byder på kilometer efter kilometer af cykelløb helt ud til vandet - med udsigt over Storebælt. Efter starten kører man til Skælskør, og herefter vil en stor del af løbet foregå med havudsigt.

Tid og sted: Søndag d. 30. april kl. 9.00

Start og mål: Hjorthøjvej 57, 4200 Slagelse.

Distancer: 55 og 90 km.

Web: www.scrm.dk/storebaeltsloebet-2017

Blomsterløbet: Bag dette lidt anderledes navn til et motionscykelløb ligger en meget naturskøn rute, og arrangørerne kalder da også selvtillidsfuldt løbet for »Sjællands smukkeste motionsløb«. Der er afgang fra Stenløse, og løbet byder på hele fire ruter. Den korteste distance er på bare 18 kilometer, så hér kan alle være med.

Tid og sted: Søndag d. 14. maj kl. 9.00

Start og mål: Hvidehøjvej (ved Møllen), 3660 Stenløse

Distancer: 18, 58, 94, 116 km.

Web: www.blomsterloebet.dk

Skjoldenæsholmløbet: Skjoldenæsholmløbet er traditionelt set noget af en deltagermagnet - med ofte op til 2500 tilmeldte. Som navnet antyder går alle ruter mod vest og passerer forbi Skjoldenæsholm ved Jystrup. Man bør være opmærksom på, at hvis man vil med på den lange tur på 142 km, så skal man tidligt ud af fjerene. Hér er der afgang allerede kl. 7.30.

Tid og sted: Lørdag d. 20. maj kl. 7.30.

Start og mål: Sønderlundsvej 58, 4000 Roskilde

Distancer: 40, 82 og 142 km.

Web: www.rc-m.dk