Se billedserie For korsoranere som Anette Borg er vold-området ved søbatteriet et yndet sted at gå tur. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Fæstningen i Korsør: Kronjuvelen der gerne må bruges Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fæstningen i Korsør: Kronjuvelen der gerne må bruges

Oplev - 20. september 2016 kl. 11:49 Af Julie Grothen, OPLEV Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fæstningen i Korsør har fulgt Anette Borg hele hendes liv.

- Der er mange steder i området, der betyder meget for mig. Men jeg har valgt fæstningen, fordi det er en del af min historie også, siger Anette Borg.

Hun er vokset op i Korsør med den ikoniske fæstning, som oprindeligt blev opført som en del af Korsør Slot i 1300-tallet. Nu står fæstningstårnet tilbage. På området ligger også Store Magasin, der blev bygget for Christian IV i begyndelsen af 1600-tallet, her har Korsør By- og Overfartsmuseum til huse.

- Området ved fæstningen er en del af alle korsoraneres identitet. Man ser den næsten hver dag, fordi den ligger lige ved Halsskovbroen - man kan ikke komme fra den ene ende af byen til den anden uden at se fæstningen. Den er en kilde til daglig glæde og stolthed, siger Anette Borg, som i 1980'erne var med til at arrangere Korsør Musikforenings festivaller, som blev afholdt netop her.

- Det er både en lille fæstning, der passer på byen, men den viser også udsyn. Man kan stå deroppe på bastionerne og se ud over vandet og til Fyn. Der er det maritime miljø og stemningen af både flådestationens skibe og andre skibe, der kommer til byen. Det er porten til den store verden, siger Anette Borg.

Fæstningen er rammen for mange begivenheder. I sommerhalvåret bliver der spillet picnickoncerter i området, og da Kongens Togt i sommer besejlede de sjællandske kyster, var det naturligvis også her, man tog imod vikingerne i Korsør.

- Man kunne dufte tjæren fra Havhingsten hele vejen ind, griner Anette Borg.

Hun kan godt lide, at fæstningen er et robust sted.

- Det kan tåle meget. Selvom det er flotte, historiske rammer, så er det et sted, der godt må blive brugt. Det er folkets fæstning, siger hun.

Selv bruger hun området til afslapning i fritiden, og når der er udstillinger, teater eller andre events.

- Når der sker noget, så cykler jeg altid lige ned om fæstningen. Det er lidt som en gammel ven, man kigger til. Man kan lige tage en kurv med med kaffe, to bajere eller en flaske champagne under armen og sidde og kigge ud over vandet ved kanonerne. Se på livet i havneindløbet, roerne og de små fiskerbåde.

Find Fæstningen Fæstningen er ikke svær at finde. Adressen er Søbatteriet 7, 4220 Korsør.

Der er busforbindelse fra Korsør Station.

Dagens anbefaling kommer fra Anette Borg, leder af Slagelse Musikhus, bosat i Korsør.

Se billederne fra Fæstningen i Korsør over artiklen.



Hvilken oplevelse vil du anbefale?

Skriv til oplev@sn.dk

relaterede links