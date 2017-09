Epilepsimuseum: Barmhjertigheden på Filadelfia

»Ønsket om at tilvejebringe en paa en Gang god og billig Seng for vore epileptiske Patienter har bragt mig til at anvende en noget modificeret Skibskøje«.

Formuleringen indleder en tekst skrevet af dr. Adolph Sell, som hænger på væggen over et udstillet eksemplar af selvsamme konstruktion: En træramme med en madras i bunden, og sejldug spændt op på siderne. I hvert hjørne er køjen med et reb fastgjort til et stativ. På et fotografi på væggen ved siden af dr. Sells skrivelse kan man se, hvordan en sovesal med de hængende senge er godt fyldt op - det minder om et kig ind på tidligere tiders barselsafsnit med vugger på rad og række.