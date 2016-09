Se billedserie - Det at vise i sit lokalområde at man er stolt af stedet, betød enormt meget for mig, da jeg var barn, siger Martin Bigum. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

En kunstner omfavner sin fortid

Oplev - 02. september 2016 kl. 10:11 Af Julie Grothen, OPLEV

Da Martin Bigum var fire år gammel, kom han ud i køkkenet i parcelhuset på Markvej i Brøndby Strand, hvor hans mor stod og vaskede op. Han betragtede et helt nyt sceneri, der udspillede sig i horisonten uden for køkkenvinduet.

- Så spurgte jeg: Hvad er det, de er ved at bygge derude? Og så sagde hun: Det bliver skyskrabere ligesom i New York, siger Martin Bigum, der de følgende måneder kunne følge byggeriet af Brøndby Strand-planen, som ændrede hans barndoms landskab dramatisk.

Fra en anden planet

Det var spektakulært og invaderende. Hvor der før lå jordbærplantager, lignede det nu det udbombede Beirut, som man så i tv-avisen om aftenen. Men det var spritnyt og betonheftigt, husker Martin Bigum.

- Det virkede, som om kranerne arbejdede i døgndrift. Jeg kan huske en gang, der var et helt fantastisk torden- og lynvejr, som satte det i relief, som om det var noget fra en anden planet, der var landet. Det var mægtig flot, men også mærkeligt, siger Martin Bigum, hvis livsbane på en måde blev afsporet eller måske nærmere sporet ind, med byggeriet af de 12 højhuse i 15 etager.

Han kan huske, at han kørte igennem byggeriet på barnesædet af sin mors cykel.

- Jeg glemmer det aldrig. Vi kørte igennem, og jeg sad bag min mors ryg og tænkte: »Er det sådan de voksne er? Det er lidt vildt, det de har gjort her. Hvor er alle træerne henne?«, siger den voksne Martin Bigum med barnets undren.

Samtalen med moren i køkkenet er også vokset ud af sin egen virkelighed og blevet til en surrealistisk scene i Martin Bigums erindring.

- Det forekommer mig, at i samme åndedrag hun sagde, at det var skyskrabere, så tog hun forklædet af og sagde: Og nu skal jeg ud på arbejdsmarkedet.

Personlig kunsthistorie

Kunstneren Martin Bigum fylder 50 år om godt en måned.

Han er mest kendt som maler og som deltager i DR K's Kunstquiz, hvor han sammen med andre kunstkendere gætter kunstværker og demonstrerer en levende viden, som får hans lyse krøller til at danse og kinderne til at rødme, når han kaster sig ud i forklaringerne om kollegerne og deres værker.

Kunstquizzen er på sin vis også årsagen til hans kommende udstilling på Arken, en udstilling, hvor han selv har skrevet tekster til sine værker.

- Jeg sad bag det podium i kunstquizzen og snakkede om andre kunstnere, og deres kunst, og så tænkte jeg: Det kunne jeg jo også fortælle om mit eget, siger Martin Bigum, som i 2014 udgav bogen »Min personlige kunsthistorie«, der på en måde er en forløber for udstillingen.

- Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle omfavne min fortid igen, siger han.

Beton som brændstof

Men tilbage til Brøndby Strand i 1970'erne. For der skete noget inde i barnet, Martin Bigum, da det nye Brøndby Strand voksede frem med sine tonsvis af beton. Noget, der har vist sig at være brændstof for hans kunst.

- Jeg har haft en decideret betonvæg at spille op af, siger Martin Bigum.

Vi står på Brøndby Strand Station, der blev opført i 1970, som led i etableringen af S-togsforbindelsen mellem København og Køge - en strækning, der kører et par kilometer fra kysten langs Køge Bugt.

- Helt symbolsk kom denne her velmenende dejlige S-togsforbindelse, syd for København, til også at være en form for mur. Når jeg skulle herover, var det som om, man skulle over på den anden side, siger Martin Bigum, som både gik i børnehave og siden i ungdomsklub i betonen i Brøndby Strand.

Og der var selvfølgelig ikke bare beton i betonen. Der var kammeraterne, der ligesom Martin Bigum læste tegneserier og hørte Depeche Mode, Simple Minds og Spandau Ballet. Der var spillelærerinden, som boede øverst oppe i et af de høje huse, og som havde indrettet sin stue med blomstret tapet og sø- mandskiste. Der var Lindas far, som hørte avantgarde-jazz så højt, at det ikke var til at holde ud at være i lejligheden.

Martin Bigum søgte konstant efter tegn på liv og kreativitet. Som Brøndby Strand Skoles gamle logo: En enkel tegning af tre børn, der holder i hånd med bølger bagved.

- »Vi har hav og vand, og så holder vi sammen.« Det var et godt logo, stramt komponeret 60'er-stil, siger han.

- Det at vise i sit lokalområde, at man er stolt af stedet, betød enormt meget for mig, da jeg var lille, siger Martin Bigum.

Han kigger op mod højhusene.

- Der var bare det, at...arkitektens signal var simpelthen.., siger han og indtager arkitektens rolle:

- »Jeg synes grå beton er det bedste... har du et problem med det?..Nå, det har du, men det kan jeg ikke gøre noget ved«.

Og derfor blev det unge tegnetalent nødt til at være opmærksom på alt det, der ikke var beton.

- Jeg har altid gået og samlet de perler på kæden. Sådan: »Det har betydning - det er godt, at jeg lægger mærke til det. En dag vil jeg lave noget, der stikker i den helt modsatte retning af al betonen«. Nu viser det sig, at perlerne på snoren kan bruges. Man kan tale om det. Det greb, som jeg synes er godt set af Arken, er, at ens svaghed kan være ens styrke, siger Martin Bigum.

Mod havet

Udstillingen på Arken viser Martin Bigums kunst fra begyndelsen til nu. I det sidste rum møder man serien »Havet«, som er helt nye værker.

De spiller sammen med noget af den udvikling, der også har været i Brøndby Strand. For efter byggeriet af Brøndby Strand Planen, så blev der opført strandparker, hvor børnene før havde vadet rundt i ildelugtende tang.

- Jeg opfattede det som et plaster på såret. »I laver et hav af beton, og så laver I en strand, der glider ud i havet. Tak, det var meget venligt af jer«. Det har også betydet noget. Hele strandbæltet derude havde lige så stor betydning, som når man var i Tivoli en gang om året eller inde og se juleudstillingen i København, siger Martin Bigum.

Memory Lane

Turen er forbi. Vi er tilbage ved Brøndby Strand Station.

- Det er vigtigt for mig, at jeg ikke tager afstand til noget som helst. Jeg ser ikke ned på noget, tværtimod har min opvækst herude gjort, at jeg er åben for alt. Jeg har ikke det fordømmende intellektuelle blik, som jeg oplever meget i kunstverdenen. Men jeg skulle stage mig væk herfra for at få mit eget syn på tingene, siger Martin Bigum, der har medbragt et håndskrevet skilt på et stykke af en brugt papkasse. »Memory Lane« står der på det.