En have så skøn findes i Soderup

Kobjælden nikker, tulipaner står i blomst, og den rødbladede kastanje er ved at folde sine spæde blade ud i haven i Soderup syd for Holbæk, da OPLEV er på besøg i begyndelsen af maj.

Der er nok at se på hos Lissi og Ebbe Kring - 168 forskellige træer, 200 buske, 70 slyngplanter og 6000-7000 andre små planter. De fleste har navneskilt på, og den tidligere havearkitekt har fortegnelser over alle træer, buske og slyngplanter.

Mange af dem har en historie, som han kan huske. Det gælder for eksempel kæmpefyrren, der knejser over haven. Det er svært at forestille sig, at det for 27 år siden blot var en lille fyr, der var med hjem i flyet fra rejsen til Californien.