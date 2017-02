Se billedserie Banko-Carl har flere papegøjer i sin kælder, hvor han har kontor. Bingo-gøjen på billedet er en gave fra hans tidligere personale. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Efter blodprop: 80-årige Carl på nye bankoeventyr

19. februar 2017 Af Martin Pedersen

Mange kender nok Banko-Carl fra utallige sportshaller, hvor han i over 30 år fyrede det ene banko-show af efter det andet. Og andre har måske set ham i fjernsynet, hvor han for nylig i en tv-dokumentar åbenhjertigt fortalte danskerne om at blive ramt af to blodpropper i 1996 og lægge karrieren på hylden - for så at genoptage banko-eventyret som en sund og rørig næsten 80-årig.

Carl Christensen ser bankospillet som en folkeforlystelse, der skal respekteres. Og med det budskab i baglommen havde han ingen betænkeligheder ved at træde ind foran tv-kameraets linse.

- Jeg ville godt benytte lejligheden til at sende et signal om at lade være med at se ned på de mennesker, der går til bankospil. Det er en del af deres kultur at gå til bankospil. Dem, der siger det, er mange gange nogle, der for eksempel spiller bridge eller golf. Bankospil er jo et stykke kultur, som kan samle folk i de små forsamlingshuse rundt omkring, siger Carl Christensen.

Han er helt med på, at han i nogles øjne bliver fremstillet som en rigtig original i tv-udsendelserne. Det generer ham ikke.

Her kan du finde Banko Carl Banko-show den 1. marts klokken 19.00 i VU-hallen, Vordingborg.

Foredrag den 13. marts klokken 19.00 på Ellebækskolen, Næstved.

»Meny-bingo« den 23. april klokken 15.00 i Tømmeruphallen, Kalundborg.

Banko-show den 26. september klokken 19.30 i Køgehallerne, Køge.

Banko-show den 3. oktober klokken 19.30 i Stevnshallen, St. Heddinge.

Foredrag den 5. oktober klokken 19.30 i Strøby Forsamlingshus, Strøby.

Foredrag den 15. november klokken 14.00 på Japanvej 2, Slagelse.

Jule-bingo den 3. december klokken 15.00 i Ringsted Kongrescenter, Ringsted. - Når bare det er en positiv original. Der findes så få af dem. Jeg er nok noget speciel, og det er der selvfølgelig også nogle, der ikke kan lide. Der skal være orden, og der skal være tjek på tingene. Det siger jeg også til arrangørerne, første gang jeg møder dem. Jo hurtigere de forstår det, desto lettere har vi ved at samarbejde. Der er kun én kaptajn ombord på skibet, siger han.

I over 30 år sikrede han lokale arrangører store overskud på 30.000 og 40.000 kroner gennem sine banko-shows, inden han i 1996 blev syg og måtte sætte karrieren på pause. Og i december 2016 var han med til at skaffe et overskud på over 90.000 kroner til UNICEF, da der var jule-banko-show i Ringsted.

Læs hele interviewet med Banko Carl i magasinet OPLEV Sjælland.