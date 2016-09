Se billedserie Foto: Bjørn Armbjørn

Send til din ven. X Artiklen: Duften af en ny sæson Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Duften af en ny sæson

Oplev - 02. september 2016 kl. 10:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I 1989 var jeg på jordomrejse. Jeg ringede hjem til mine forældre én gang undervejs. Hjemvendt fik jeg travlt med at opdatere mig om alt, der var hændt, mens jeg var af sted.

Det er en utænkelig situation i dag. Vi er løbende opdateret om alt og alle, hjemme som ude. Jeg har dog en gammeldags trang til at være utilgængelig og til at foretage mig ting, som kun jeg ved noget om. Derfor slukker jeg min mobil, når jeg holder ferie. Det er sundhed for mig, og jeg ville få et mentalt sammenbrud, hvis jeg konstant skulle være tilgængelig.

Så efter ferien kom jeg hjem til opdateringer, en god og en dårlig nyhed på sundhedsområdet. Den gode først: Det er slut med at have dårlig samvittighed over ikke at bruge tandtråd. 25 forskningsprojekter fra de seneste 10 år har ikke dokumenteret nogen positiv effekt (Associated Press). Halleluja og farvel til brødebetyngede besøg hos tandlæge Kirsten.

Den dårlige nyhed var, at der ikke er forskel i energiforbrug, om du står bag dit skrivebord eller sidder ned. Stående forbrændes sølle otte kalorier ekstra pr. time (Journal of Physical Activity and Health, juni 2016).

Øv, jeg troede, jeg kampforbrændte kalorier ved at stå op på kontoret hele dagen. Jeg er til evidens. Derfor er jeg aldrig first mover på nye trends på kost, søvn med mere. Jeg orker ikke »føler, tænker og synes«, når det gælder sundhed. Og så alligevel. På ét område, motion, er jeg dobbeltmoralsk.

Al motion er bedre end ingen motion, og hvis du har fundet en motionsform, der gør dig glad, så pyt med at evidensen peger i en anden retning. Hvis du selv tror på det, du laver, så giv den gas. Dans, hop, løb, løft tungt, svøm. Det er min erfaring, at de personer, der formår at holde sig aktive hele livet, er dem, som næsten ikke kan vente på, at det bliver mandag, for der skal de til badminton (eller gymnastik, golf, fodbold). En ny sæson lokker, som duften af nybagt brød. ALLE kan lide nybagt brød, også de trendy glutenforsagende kvinder, men ikke alle bryder sig om samme slags motion

I DGI Huset Panteren har vi nye tiltag som dansefitness, step, stræk og balance og SeniorCrossgym - tja, vi fandt aldrig en bedre betegnelse. Ellers er der foreninger og organisationer i vores hus klar med en ny sæson og fulde af begejstring og bevægelse. Kom, lad os dele vores begejstring med dig.