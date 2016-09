Du skal kunne se teater for en hund

Se billedserie - Det er en dejlig sæson at kunne præsentere, siger teaterdirektør Mette Wolf på Nørrebro Teater. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Dronning Louises Bro på Nørrebro i København er et markant sted i byen. Det er broen, der forbinder centrum af hovedstaden med Nørrebro for bilister, fodgængere og ikke mindst omkring 36.000 cyklister, som hvert år passerer broen. Men broen er også et sted, man kan mødes og hænge ud.

Få hundrede meter væk fra færdselsåren ligger Nørrebro Teater. Her har en imponerende kopi af Dronning Louises Bro indtaget scenen, så det nærmest ser ud som om, at broen var her først, og teateret er bygget op omkring den. Grunden til den kolossale kulisse er, at Dronning Louises Bro også danner frontlinje i »Den Danske Borgerkrig 2018-24«.

Borgerkrigen bliver genfortalt i Caspar Colling Nielsens roman af samme navn, som bliver opført på Nørrebro Teater fra den 10. september - en kampklar samtidskomedie kalder teaterdirektør Mette Wolf forestillingen.

- Det er en rå fortælling. Et meget nutidigt samfundsportræt, som samtidig er så fuldstændig vildt, siger Mette Wolf.

Helmuth og Weel

Mette Wolf, der er dramaturg og har mange års erfaring fra teaterverdenen, har været teaterdirektør på Nørrebro siden januar 2015. Men den sæson, som snart går i gang på teatret, er den første, hun selv har sat sammen. Det er sket med missionen om at skabe moderne morskabs- og musikteater. Sæsonens to øvrige forestillinger er musikforestillingen »Svantes lykkelige dag« og en nyfortolkning af Gustav Wieds klassiker »Livsens Ondskab«.

- Jeg håber, at alle forestillingerne vil efterlade publikum med en følelse af at være befriet. Vi er blevet underholdt, vi har grinet, og vi har måske grædt og været forargede, men i sidste ende skal vi have fornemmelsen, når vi går ud derfra, at himlen er lidt mere blå, siger Mette Wolf.

Nørrebro Teater har traditionelt altid været et morskabsteater.

- Osvald Helmuth, Liva Weel og alle de store har været her. Det springer næsten ud af bygningen, siger Mette Wolf, og tilføjer, at de store rammer forpligter.

- Der skal volumen og folkelighed til, at vi kan fylde salene, siger Mette Wolf, som alligevel ikke har planer om at sætte den rene fald-på-halen komedie op på sit teater.

- Morskaben kan sagtens stå på skuldrene af noget alvorligt, siger hun.

Teater uden postnummer

Hun har overtaget et teater i en markant bydel. Men Nørrebro Teater har aldrig rigtig været bydelens teater, siger hun med lidt undren i stemmen.

- Man byggede det, så dem der boede i det indre København, havde et sted at gå hen, som ikke hørte under de samme bevillinger for åbningstider og spiritus, fortæller Mette Wolf om teateret, som havde sin første sæson i 1886.

- Jeg håber, vi kan gøre det attraktivt for alle at komme her, siger teaterdirektøren, som selv blev forelsket i teater, allerede da hun som barn i Sønderjylland så egnsteatret Møllen i Haderslev, og »Dyrene i Hakkebakkeskoven« i Aarhus Musikhus.

Siden er barndommens teateroplevelser blevet ledsaget af hundredvis af funklende minder om forestillinger. Mette Wolf elsker teateret.

- Når teater er bedst, så føler jeg mig så heldig som publikum. Tænk, at jeg lige fik lov til at sidde her i aften, hvor skuespillerne spillede så godt, og vi var så gode til at være publikum, at alt gik op i en højere enhed, siger Mette Wolf, som er optaget af det fællesskab mellem scene og sal, der kan opstå i teateret.

- I en biograf kan din sidemand være ved at blive kvalt i en lakrids, men Robert de Niro spiller stadig lige godt, selv om han er ved at dø ved siden af. Men i teatersalen er alt afhængigt af, at publikum er med, siger Mette Wolf, som ikke har tænkt sig at levere tom underholdning.

- Det er næsten det værste, hvis vi bare har haft det sjovt, og så går hjem og skændes med kæresten fem minutter efter. Det er spild af tid. Det er McDonald's-teater: man bliver mæt, når man sidder der, men vi tænker ikke et sekund over det bagefter, siger Mette Wolf, som tilføjer, at hun da også går på McDonalds.

- Men det er ikke det teater, vi skal lave. Jeg tror på, at rigtig godt teater kan gøre verden lidt bedre og gøre os dygtigere som mennesker, siger Mette Wolf, som vil lave teater under parolen »morskab med mening«.

- Alt hvad jeg præsenterer af forestillinger, arrangementer og events skal kunne placeres under hatten »morskab med mening«, siger Mette Wolf, som kalder det for folkelighed.

- Folkelighed er noget, der føles som en åben fest, siger Mette Wolf.

Det er derfor, Nørrebro Teater til alle forestillinger også udbyder billetter, der kun koster 100 kroner, understreger hun.

- Teater skal ikke være for et bestemt postnummer, eller folk med en bestemt størrelse pung.

Den Danske Borgerkrig 2018-2014



Nørrebro Teater har verdenspremiere på Kaspar Colling Nielsens bestseller den 10. september med blandt andre Benjamin Boe Rasmussen, Marie Mondrup og Sarah Boberg i rollerne.

Stykket er dramatiseret af Claus Flygare og instrueret af Jacob Schjødt.

