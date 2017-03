Du går fra nutiden og ind i en historisk fortid

Henrik Bulskov er selvstændig erhvervsdrivende. Han er også præsident i Lions Club i Sorø, hvor han blandt andet er med til at arrangere en årlig koncert i Sorø Klosterkirke, som finder sted 2. søndag i januar. Musik er i det hele taget vigtigt for Henrik Bulskov, som også gerne kører efter den gode musikalske oplevelse - om det er kormusik, jazz eller blues. Han er dog også med til at sørge for, at der er musik i Sorø. I år var han for eksempel med til at arrangere kyndelmisse på spillestedet Ludvig.