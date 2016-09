Lasse Storm er den karismatiske tekstforfatter og forsanger i Dør nr. 13, her i gang på årets Smukfest i Skanderborg. Bandet er et af tre musikalske talenter, som blev udpeget som vindere af DRs Karrierekanonen 2016.

Dør nr. 13 - vinder af Karrierekanonen - giver koncert

Som vindere er Lasse Storm og resten af bandet sikret spilletid i radioen foruden et skræddersyet udviklingsforløb af den fortsatte karriere. Drømmen om at blive noget ved musikken er dermed rykket et stort skridt nærmere for Lasse og de øvrige musikere. I dag bor alle seks i København. Brødrene Anders og Nicholas Aagaard Knudsen og Jesper Hoff-Clausen er lige som Lasse fra Næstved, mens trommeslager Per Mølgaard Jørgensen og tangentspiller Nikolaj Paakjær er gruppens jyske islæt.