Se billedserie 17. april 2015 gik Michael Learns to Rock på scenen i Rotationen. Det var slet ikke meningen. Foto. Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Dobbeltbooking gav nyt spillested Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dobbeltbooking gav nyt spillested

Oplev - 01. september 2017 kl. 08:36 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den gule kran sidder stadig i den højloftede bygning i Havnegade i Holbæk. Den løftede de tunge papirruller fra kælderen op til rotationspressen, der fra 1992 til 2005 stod for trykningen af de to dagblade, Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad. Også skallen af kontrolrummet, hvor trykkerne styrede produktionen, står tilbage som et glasbur i den ene side under en svalegang. I dag er der indrettet bar med drinks opkaldt efter chefredaktører.

Rotationspressen har for længst forladt bygningen, der i foråret blev indviet som Foreningen Sidesporets nye spillested, Rotationen. Forinden havde trykhallen dog stået tom i næsten 10 år - kun brugt til lejlighedsvise arrangementer og møder.

Spillesteder i gammel industri Rotationen er blot et blandt mange spillesteder, som har fundet plads i bygninger, der tidligere har huset produktion. Her er nogle af de andre sjællandske scener, som har til huse i tidligere industri.





I Holbæk kan man også høre musik i Elværket, der blev brugt til sit oprindelige formål frem til 1952. I 1970’erne begyndte kulturen at indtage Elværket, der i dag er en del af Holbæk Kulturskole. Dette efterår spiller bl.a. Nabiha, Karl Wiliam og Suspekt.

I Viby er en del af den nedlagte medicinfabrik PharmaCosmos blevet omdannet til Cosmoshallen, hvor der både er koncerter og kulturhus med alskens aktiviteter. Efteråret byder bl.a. på en intimkoncert med Katinka.

Tapperiet i Køge var i sin tid tappehal for Kosangas, men siden 2006 har der været spillested og ungecenter bag Tapperiets betonmure. Her spiller bl.a. Kasper Winding, Marwan og Carl Emil Petersen i løbet af de kommende måneder.

Gjethuset i Frederiksværk er et eksempel på et stykke ældre industri, som er omdannet til koncertsted. Gjethuset, der går helt tilbage til 1761, var i sin tid støberi. Gjethuset lægger i efteråret hus til bl.a. Cæcilie Norby, Anne Linnet og The Savage Rose.

I Albertslund kan man høre musik i det tidligere Forbrændingsanlæg. Forbrændingen fejrede i 2016 sin 20-års fødselsdag som Vestegnens spillested. Her spiller bl.a. Love Shop, The Sandmen og Pede B dette efterår. Rotationen er blot et blandt mange spillesteder, som har fundet plads i bygninger, der tidligere har huset produktion. Her er nogle af de andre sjællandske scener, som har til huse i tidligere industri. Men sporene i gulvet vidner om den tonstunge maskine, der fyldte det meste af rummet. I hullet, hvor papiret blev løftet op fra kælderen, er der lavet elevator. Og en gammel ventilationsskakt har fået lov til at blive stående - beklædt med kobber - selv om den ikke længere tjener et formål.

- Vi har prøvet at bevare noget af det - både fordi, vi synes, det er fedt, og fordi det er trenden ikke at bygge helt om. Jeg synes, vi har bevaret historien og fortællingerne. Det har også været med til at definere indretningen af lokalet, siger Sidesporets leder Kasper Lomholdt.

Til gengæld har det været lidt af en udfordring at få styr på akustikken i rummet, men det er lykkedes med lydisolering med Troldtekt på væggene og scenetæpper af gamle kaffesække.

Band uden scene

Sidesporet drev i forvejen hotellet ved siden af Sjællandske Mediers bygning. I hotellets kælder ligger Musikcaféen, der gennem en årrække har lagt scene til primært danske kunstnere i det lavloftede lokale med plads til 150 personer fordelt ved caféborde.

Egentlig var det en fejl, der fik Sidesporet til at kigge interesseret på den gamle rotationshal.

- Egentlig skete det, fordi vi selv dummede os lidt, fortæller Kasper Lomholdt.

Kælderlokalet var flere år i forvejen blevet booket til 50 års fødselsdag fredag den 17. april 2015. Skæbnen ville, at Sidesporet fik tilbudt en koncert med Michael Learns to Rock netop den dag og sprang til. Gruppen havde aldrig spillet i Holbæk før.

Kontrakten var skrevet under, da Sidesporet opdagede dobbeltbookingen, og så faldt blikket på naboens højloftede hal. Rummet lod, som det stod, meget tilbage at ønske i forhold til at være et fuldblods koncertsted, men med en interimistisk indretning lykkedes det at skabe rammen om koncerten med Michael Learns to Rock.

- De spillede en rigtig god koncert, og vi tænkte, at det kunne være fedt, hvis man kunne spille her og lave kurser og fester, siger Kasper Lomholdt.

- Kælderen var udfordret, fordi den er lavloftet og varm, og nogle bands vil ikke spille der.

I Rotationen er der desuden plads til 250 siddende tilhørere.

Danseaftener

- Vi viderefører til dels det koncept, vi har i kælderen, og så har vi et ønske om at spille folkemusik - irsk, skotsk, folk, fortæller Kasper Lomholdt.

Musikcaféen i kælderen under hotellet fortsætter som spillested, men nogle af de større navne rykker ind i Rotationen.

- Det er gode, danske kunstnere, som har fulgt den mere voksne målgruppe gennem livet, siger Sidesporets leder.

Anne Linnet er på plakaten i Rotationen dette efterår ligesom blandt andre Sebastian og Moonjam.

Et nyt tiltag er en månedlig danseaften med levende musik. Første gang er den 29. september. Reiners Bigband leverer musikken.

- Det er til voksne mennesker, som gerne vil ud og høre god musik og have mulighed for at danse, uden at det bliver et diskotek, siger Kasper Lomholdt.

Publikum har ifølge Kasper Lomholdt indtil videre taget godt imod det nye spillested, hvor Rocazino og Big Fat Snake har været på scenen.

Hvor konceptet på kælderscenen er, at koncertgængerne spiser middag på hotellet, inden musikken spiller, er det i Rotationen muligt selv at vælge, om oplevelsen skal inkludere mad på Hotel Sidesporet eller ej.

Rotationen har også dannet ramme om møder og andre arrangementer siden indvielsen i april.