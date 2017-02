Send til din ven. X Artiklen: Dining Week: Smag på ni sjællandske restaurationer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dining Week: Smag på ni sjællandske restaurationer

Oplev - 05. februar 2017 kl. 12:59 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vinterferien byder på en oplagt mulighed for at tage en bid fra menukortet hos nogle af Sjællands gode restauranter. Her er der nemlig arrangeret Dining Week 2017, hvor spisestederne viser, hvad de kan.

Det gælder for eksempel hos Elmely Kro ved Ugerløse på Midtsjælland.

- Vi er med i Dining Week fordi det er et kæmpe udstillingsvindue og en oplagt mulighed for at vise vores gæster, hvad vi kan, siger restauratør og kok Poul Bøje Nielsen.

Poul Bøje Nielsen fortæller, at hos Elmely Kro, benytter man lejligheden til at vise den røde tråd i køkkenet, som er gode retter baseret på råvarer fra små lokale producenter.

Det har resulteret i en indbydende menu, der omfatter lækkerier som røget fasanbryst fra Bonderup Gods og braiseret Dexter kvæg fra Iglsø.

Dining Week er Danmarks første restaurant-festival og Europas største af sin slags. Copenhagen Food Magazine og San Pellegrino samler hvert år et udvalg af de bedste og mest interessante restauranter i Danmark til arrangementet.

Ærlig mad på tallerkenen Under festivalen præsenteres en lang række restauranter. Fælles for dem alle er, at de serverer en tre-retters menu med tilhørende San Pellegrino-mineralvand. Restauranterne spreder sig ud over alle tænkelige køkkentyper i alle afkroge af landet.

I Sorø er det restauranten Støvlet Katrines Hus, der glæder sig til at lave god mad for de mange gæster, der altid finder vej i Dining Week:

- Vi serverer det, jeg vil kalde »ærlig mad« af gode råvarer fra lokalområdet, siger restauratør Lars Mortensen.

Hvis man kommer forbi Støvlet Katrines Hus kan man blandt andet smage ceviche af kulmule og stegt kylling fra Ellemosegård.

Her kan du spise: På Sjælland uden for Storkøbenhavn er ni restaurationer med i Dining Week 2017.





Comwell Køge Strand, Comwell Sorø, Elmely Kro i Ugerløse, Hotel Strandparken i Holbæk, Restaurant Moehr i Roskilde, Restaurant Ö, Rødvig Kro & Badehotel, Støvlet Katrines Hus samt Vilcon Hotel og Konferencegaard i Slagelse.





En tre-retters menu koster 215 kroner plus et gebyr på 25 kroner.





