2017 bliver endnu et år med fokus på vikinger. Ikke mindst på Danmarks Borgcenter i Vordingborg, som til påske præsenterer den store udstilling »Vikingernes Metropol«, og ved Køge, hvor udgravningen af Borgring (billedet) fortsætter til sommer.

Det skal du glæde dig til i kulturåret 2017 på Sjælland

07. januar 2017

Der er masser af verdenshistorie i vente på Sjælland i det nye år. Vi kan blandt andet glæde os til et imponerende besøg fra vikingetiden og et regionalt zoom på den danske tid som kolonimagt.

Til påske åbner Danmarks Borgcenter i Vordingborg verdens største vikingeudstilling, når den kostbare og yderst velbevarede samling fra Vikingemuseum Hedeby i Slesvig-Holsten bliver vist frem.

- Museet i Hedeby skal holde lukket, og derfor har vi fået lov at låne udstillingen. Det er første gang, den bliver udlånt til udlandet og formentlig også sidste gang. Den er meget værdifuld, velbevaret og en stor samling. Den giver et helt unik indblik i dagliglivet, siger kommunikationsansvarlig Sanne Jakobsen fra Museum Sydøstdanmark.

2017 er også 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer, og den historie bliver fortalt på Holbæk Museum, hvor der vil blive vist en udstilling om den koloniale fortid i Vestsjælland. Men markeringen af 100-året holder sig ikke inden for museets fire vægge, fortæller Ea Matzon, der er formidlingschef på Museum Vestsjælland.

Museet samarbejder også med ejerne af Borreby Herreborg, Joachim og Vibe Castenschiold, om en Vestindien-dag, hvor hele borgområdet, teateret, lokale restauranter og mange flere skal inddrages.

- Det er et af de steder på Vestsjælland, som er købt for penge, der er tjent på slaver. Denne historie har betydning for Vestsjælland. Her er store bedrifter, der er købt for penge, tjent på kolonierne. Kolonitiden havde også en betydning for mennesker, der boede her, siger Ea Matzon.

Museum Vestsjælland har flere initiativer, der er forbundet til 100-året, bl.a. en vandreudstilling, et samarbejde mellem gymnasiet i Høng og en high school på de vestindiske øer og et samarbejde med to vestindiske keramikere, der skal på ophold på det keramiske center Guldagergård ved Skælskør og lave en udstilling, der skal vises flere steder.

På Roskilde Museum er de i fuld gang med årets store projekt: museet genåbner før sommerferien med en helt ny opsætning af den permanente samling, hvor museumsgæsterne kommer tættere på museets samling. Desuden bliver nogle af museets specialsamlinger en del af udstillingen; det gælder blandt andet museets omfattende samling af Aluminia. Og så er der selvfølgelig fokus på den tidsperiode, som Roskilde er så rig på historie fra: middelalderen.

- Middelalderen bliver foldet mere ud. Vi formidler med moderne virkemidler og gør det meget mere brugerindragende. Der skal være noget for nørden, noget for hele familien og noget for dem, der kommer to og to, siger Annemette Birk Lund, der er afdelingsleder i ROMU.

Foruden de store satsninger sker der mange andre ting og udstillinger i de lokale museumsafdelinger. Sorø Museum vil vise udstillingen De underjordiske om tro og overtro forankret i Vestsjælland. En udstilling med hatte, tasker og andre accessories, som allerede er en del af samlingen, skal rundt på flere af Museums Vestsjællands besøgssteder. Og på Ragnarock - museet for pop, rock og ungdomskultur i Roskilde gør man blandt andet klar til fra februar at indbyde til fyraftensforedrag og langbordsfolkekøkken en gang om måneden.

Flere ting, du kan glæde dig til i kulturåret 2017: I forbindelse med en ny stor DR-serie, »Historien om Danmark«, vil der være foredrag, rundvisninger og andre aktiviteter i Køge, Vordingborg,Næstved og på Møn, arrangeret af Museum Sydøstdanmark.

På Kunstmuseet Arken byder 2017 bl.a. på udstillingen »Gys! Er den levende?« med hyperrealistiske skulpturer - og til efterår viser museet en Michael Kvium-udstilling med nye værker.

Sorø Kunstmuseum åbner i februar en stor udstilling med værker af »Lysets og farvens mester« Theodor Philipsen.

Museet for Samtidskunst i Roskilde er til februar klar med en ny udstilling om forbrug, magt og økonomier. Der er værker af flere kunstnere og grupper på »Show me the money!«.