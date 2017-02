Det siger anmelderen om Far til fire - på toppen

Film: Endnu en »Far til fire«-film er på banen. Det er nr. 18 i rækken. »Far til fire - på toppen« er »momentvis gysende grusom og glimrende for alle aldre«, skriver anmelder Helle Sihm og uddeler fire stjerner. Far (Martin Brygmann) lider af højdeskræk, og fobien skildres både med indlevelse og humor. Og så træder ungerne og onkel Anders (Thomas Bo Larsen) i karakter og hjælper far ved at invitere ham op på de højeste tinder i Norge. Filmen er respektfuld over for sit publikum, og det er opløftende, skriver anmelderen.