Danseteater: Oplev urpremiere på Vals og KNOT

Er du vild med danseteater, så er der her i januar, februar og marts lejlighed til at opleve urpremieren på forestillingen VALS. Forestillingen indeholder faktisk to urpremierer skabt af to af den internationale dansescenens mest interessante koreografer, som viser spændvidden i tidens moderne dans.

- Vals forgår i fremtiden, hvor alt menneskeligt, alt relateret til kærlighed tilhører en fortid, som vi næppe husker. Fremskridt har ført os til et sort hav af følelser, hvor alt er overfladisk, glat som olie og livløst som plastik. Tilbage står en parafrase på fortidens vals, siger Marcus Morau.

Marcus Morau betegnes som en af Europas mest eftertragtede, moderne koreografer. I Vals udforsker han musik af komponisterne Strauss og Sibelius. Her benytter han, med afsæt i den akavede krop, den berømte vals som en flamboyant og dystopisk parafrase på vores samtid, og stiller spørgsmålstegn ved kropslighedens og dansens betydning for os i dag.

Det andet værk KNOT er skabt af amerikanske Stephen Shropshire. Han har de seneste år været en fast del af den hollandske dansescene, og udmærker sig især ved at arbejde med dansen ud fra strukturelle og minimalistiske talsystemer. I KNOT undersøger Shropshire sagnet om den gordiske knude, som symbol på vores kamp for at løse livets grundvilkår som ensomhed og fællesskab til helt nye toner fra lyd- designeren Chris O’Connor - en af New Zealands mest spændende nulevende komponister.