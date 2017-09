Se billedserie Det er ikke svært at lave whisky. Du skal bruge vand, gær og malt, en hulens masse fade og så en masse tålmodighed, forklarer Michael Poulsen, der sammen med sin bror Claus Poulsen står bag Bryggeriet Braunstein i Køge. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Braunstein: Det hele begynder og slutter på hjemmebane

15. september 2017

Det startede egentlig med lystfiskeri. To brødre fra Køge gjorde alvor af drømmen, og i dag står de bag det lokalt forankrede, men bredt anerkendte, whisky-brand Braunstein.

- Min bror og jeg har en fælles interesse for lystfiskeri, og når man fluefisker, som vi gør, og hvis man interesserer sig for at fange havørred og laks, kommer man naturligt til Skotland. Det har vi været mange gange. Der kom vi til at tale om, at hvis vi nogensinde skulle lave nogen andet, end det vi gjorde, så skulle vi have et whisky-destilleri, fortæller Michael Poulsen, der sammen med sin bror Claus driver Bryggeriet Braunstein på havnen i Køge.

Begyndte som en joke

Ingen, heller ikke brødrene selv, troede, at det var andet end en joke. Men da brødrene solgte deres virksomhed, Emil Holst, i Køge, havde de pludselig et økonomisk og arbejdsmæssigt overskud til at kaste sig ind i et nyt eventyr.

- Vi skulle finde noget andet, vi kunne lave. Vi har tidligere arbejdet med business-to-business, så vi syntes, at det kunne være sjovt at have et arbejde, der var henvendt til konsulenten.

De gik derfor i gang med at undersøge mulighederne for at åbne et destilleri. Men det var ikke noget, man i begyndelsen af 2000-årene bare lige kunne få lov til i Danmark, hvor man ikke havde en tradition for produktion af whisky. Så brødrene havde svært ved at få tilladelserne i hus.

- Hvis man er den første, der spørger om noget, der er lidt usædvanligt, får man nej, så vi tumlede lidt med myndighederne, siger Michael Poulsen.

Problemet handlede om, hvordan man skulle beregne den afgift, som Braunstein skulle betale til staten. Det havde man ikke en historik for, når det gjaldt whisky. Det havde man til gengæld for øl. Så Braunstein blev grundlagt som et bryggeri.

- Det har siden vist sig at være en rigtig god idé at have en virksomhed, der både laver øl og whisky, for processerne minder meget om hinanden, forklarer Michael Poulsen.

Noget at bevise

For i 2005 blev drømmen om whisky til virkelighed.

- Vi startede med det afsæt, at vi ville bevise, at vi kunne lave whisky i Danmark. Vi var godt klar over, at der var et samlermarked. Klimatisk har vi samme betingelser og muligheder for at producere whisky, som man har i Skotland. Også i forhold til råvarer. Men der var mange, der rystede på hovedet, da de hørte, at vi skulle til at lave whisky.

Men brødrene ramte et marked, hvor der er en stigende interesse for mikroproduktioner, og en interesse for den kvalitet der kommer ud af at bruge de gode råvarer.

- Der er mange mennesker, der drikker mindre, men drikker bedre. Mange rejser ud i verden, og de vil gerne være unikke. Det er det marked, vi også hører ind i, lyder Michael Poulsens filosofi.

Braunstein har gjort sig helt klar på, at de hverken kan slå sig op på pris eller volumen. De har derfor valgt at lægge sig i high-end segmentet, som Michael Poulsen kalder det.

- Whisky skal ligge rigtig længe, før man får karakter på det. Så vi begyndte sideløbende at lave hvid spiritus, det vil sige snaps og akvavit og gin og vodka.

Men det bliver whiskyen, der byder på Braunsteins eksport- eventyr, da den begynder at høste anerkende priser i udlandet, blandt andet San Fransisco Wine and Spirit og IWC i London, som er den fineste pris, man overhovedet kan vinde. Her bliver Braunstein i 2013 kåret som det bedste destilleri af whisky under 12 år.

- Vi går fra være et absolut lokalt fænomen i Køge til i dag at eksportere langt den største del til 23 lande i verden. Vores største markeder er Kina, Taiwan og Nordamerika. Det havde vi aldrig drømt om, da vi startede, indrømmer Michael Poulsen, hvis produkter også er at finde i mange lufthavne i Europa.