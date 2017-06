Se billedserie Fjordstien er cykelruten til dem, der vil kombinere fjordudsigt og færgeoverfart med det nordvestsjællandske terræn. Foto: Peter Andersen

Bondams anbefaler ruterne: Oplev Sjælland på to hjul

Oplev - 10. juni 2017 kl. 12:39 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Oplev kulturarven på to hjul, følg et gammelt jernbanespor, eller kom hele vejen rundt om Isefjorden og Roskilde Fjord. Direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam er selv tohjuls-entusiast og kommer her med fem anbefalinger til gode cykeldestinationer til både kortere og længere ture med god tid til at opleve Sjælland.

- Det, der er det rare ved at cykle, er at tempoet ikke er så rasende højt. Man har tid til at fordøje det, man ser og oplever undervejs, og man bliver ikke irriteret over ikke at kunne finde en parkeringsplads. Og så skal man jo bare finde sin egen måde at cykle på som familie, par eller venner. Og det er jo ikke kriminelt at køre på en elcykel, påpeger han.

Han mener at kommunerne skal være opmærksomme på, at cykelturister bruger flere penge end dem, der bor i sommerhusene.

- De gør mange flere ting i løbet af dagen. Køber is ved stranden, besøger et museum eller svinger forbi en kunsthåndværker og cykler ind til byen. Derfor er det også vigtigt, at museer, kiosker, restauranter og andre besøgssteder sørger for at have lidt lappegrej og en cykelpumpe liggende og telefonnummeret til den lokale cykelsmed, forklarer Klaus Bondam.

Fjordstien, Nordvestsjælland

Fjordstien med rutenummer 40 er 275 kilometer lang, og følger kysten langs Isefjord, Roskilde Fjord og rundt om Hornsherred. Med hjælp fra fire færger, som man kan købe en samlet billet til, er det lykkedes at skabe en unik rute gennem det nordvestsjællandske, siger Klaus Bondam.

- Det, jeg godt kan lide ved en rute som denne, er de dejlige pauser undervejs, og de små færger er noget af det skønneste vi har i Danmark og er i sig selv er en oplevelse.

De fire færger er overfarten Orø-Holbæk, Østre Færge, Kulhuse-Sølager og Hundested-Rørvig og billetten skal ikke bruges samme dag. Og ruten er heller ikke oplagt til en endagsudflugt, så sæt et par dage af.

- Det er en relativt bakket tur. Men man må jo huske på, at det godt kan være hårdt at komme op ad bakkerne, men det er jo dejligt, når det går nedad igen, siger Klaus Bondam.

Fodsporet, Midtsjælland

Trods navnet er det nedlagte jernbanespor mellem Slagelse og Næstved og Dalmose - Skælskør særdeles velegnet at forcere på to hjul. Ruten er flad og hele familien kan være med - også selvom man sidder i kørestol, da ruten er asfalteret hele vejen.

- I og med at det er et gammelt jernbanespor, kører man i bilfri omgivelser, så det er virkeligt et sted man trygt kan cykle med børn. I virkeligheden er det en lille perle i et område, som man normalt ikke ser og et stykke af Sjælland, der ikke er så mange, der kender, forklarer cyklistdirektøren.

- Der er jo mange nedlagte jernbanespor rundt om i Danmark, men der er ingen andre steder, det er gjort så fint. Og så er det sjovt at køre steder, der engang har været brugt til noget andet, tilføjer han.

Langs ruten er der naturlegepladser, shelterpladser og bålhytter, så der er rigeligt med muligheder for pauser.

Hovedruten mellem Slagelse og Næstved er 38 kilometer. Sidegrenen, der starter ved Dalmose og går til Skælskør, er 11 kilometer.

Havneringen, København

- Dagture er der jo masser af muligheder for, og mange steder er det rigtig nemt at komme til med tog. Og hvis man bor udenfor København, skal man ikke snyde sig selv for at opleve Købehavn på cykel, for der er sket en kæmpe udvikling de seneste år, lyder opfordringen fra Klaus Bondam, der anbefaler en rute, der i særlig grad viser det nye København frem.

- Havneringen er 13 kilometer og det er en fantastisk tur, hvor man virkelig kan se det, der ser sket de senere år.

Havneringen strækker sig fra Nyhavn i nord til Slusen i syd, og binder havnen sammen med fem cykel- og gangbroer: Inderhavnsbroen, Cirkelbroen, Bryggebroen, Belvederebroen og Slusen. Undervejs på den 13 kilometer lange rute kommer man igennem 12 unikke - og nogle helt nye - byområder.

Panoramature på Møn

På Møn er naturen bestemt værd at opleve på to hjul, og der er mange ruter at vælge imellem. Visit Møns Klint formidler de såkaldte panoramaruter. Der er i alt 10 panoramaruter, der er tænkt som »små sløjfer« på cykelruten mellem København og Berlin, heraf de fire på Møn. Panoramaturene er endagsture, og Klaus Bondam kender området særdeles godt, fordi han tidligere har haft sommerhus på egnen.

- Det der er med Møn, er at naturen er så sindssygt afvekslende og indeholder rigtig mange gode oplevelser og har god infrastruktur, hvor de har været gode til at skilte cyklisterne ud på veje, hvor der måske ikke er så mange bilister. Og Møns Klint er i mine øjne et af de mest unikke steder i Danmark.

I alt er der 10 panoramaruter i Østdanmark af forskellig længde at kaste sig over, hvis man ikke lige har mod på at trampe i pedalerne hele vejen til Berlin.

Nordkyststien: Helsingør - Hundested

På den ene halvdel af strækningen mellem Hundested og Gilleleje kommer man blandt andet forbi Knud Rasmussens hus, hvor ruten starter, de dejlige badebyer Kikhavn, Liseleje, Tisvildeleje, Rågeleje og det smukke Tisvilde Hegn

- Det er et meget, meget smukt stykke Danmark, man ser på denne tur. Lige midt i sommerlandet - et klassisk stykke Danmark.

Den sjællandske nordkyst bliver også kaldt for Den Danske Riviera, da gode badestrande er et mangfoldigt udbud af restauranter, cafeer og seværdigheder er fluepapir for turisterne.

Verdenskulturarv i Nordsjælland

Parceforcejagtlandskabet i Store Dyrehave og Gribskov i Nordsjælland er udnævnt til Unesco Verdensarv, og Hillerød Kommune har i den forbindelse etableret skiltede cykelruter dertil, så man let kan komme ud og opleve de gamle parceforcejagtveje.

- Det er enormt positivt, når kommuner sørger for at få sat ordenlige skilte op, og Hillerød er jo nemt at nå med offentlig transport; ikke mindst S-tog fra hele Hovedstadsområdet. Og det er en anden måde at opleve kulturarven på, siger cykelentusiasten.

Parforcejagt blev indført i Danmark i 1670 af Christian V, som fik smag for denne type jagt efter et besøg hos den franske Solkonge.