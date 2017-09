25 kilometer med oplevelser af enhver art

Se billedserie Peter Hansen og Lars Berndt mødes ofte omkring stien. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Oplev - 15. september 2017 kl. 10:30 Af Ulla Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vinden støder let i trætoppene. Vand skvulper i baggrunden. En stålgrå himmel varsler, at solen næppe får meget plads i dag.

- For en halv time siden var det strålende solskin, men så kom skyerne pludselig, siger naturvejleder i Ringsted Kommune Lars Berndt og ser op i den blågrå dis.

Vi har sat ham i stævne sammen med Peter Hansen, der er en af idémændene bag Ringsted Oplevelsessti. En 25 kilometer lang sti, der efter års forarbejde endelig blev indviet den 10. september i år.

Lidt skyer på himlen kan dog ikke slå skår i glæden hos de to naturelskere, da de begynder at gå ud ad stien midt på strækningen ved Ringsted Ro- og Kajakklub. Stien er et resultat af frivillige borgeres ihærdighed kombineret med kommunal velvilje og en stor pose penge fra landsdækkende fonde. Den bugter sig gennem landskabet, fjernt fra trafik og asfalt, byder på en perlerække af oplevelser inden for motion, natur og kultur.

Mere motion og natur Ideen om en sti, der snoede sig gennem Ringsted Kommune, blev født for cirka 10 år siden. På det tidspunkt snakkede mange om, at der manglede stier i Ringsted Kommune. Kommunen er både rig på landsbyer, natur- og kulturoplevelser, men på det tidspunkt var der for få muligheder for, at den almindelige borger kunne færdes i længere stræk i naturen. Mange efterlyste natur, man også kunne dyrke motion og cykle i.

På et tidspunkt begyndte nogle borgere at tale om, at stierne faktisk fandtes rundt om i kommunen. Det eneste, der manglede var en udbedring og at få sat stierne sammen.

Peter Hansen begyndte at undersøge muligheden. Sammen med andre lokale og naturinteresserede borgere opdagede han, at der ikke skulle så meget til, før stien kunne realiseres. På skift cyklede de stierne igennem, og på et tidspunkt - omkring 2009 - var de klar til at foreslå kommunen en sti, som kunne lede hele vejen igennem kommunen

- Ideen var så, at landsbysamfundene rundt omkring skulle lave deres egne stier og føre dem ud til Oplevelsesstien, fortæller Peter Hansen.

Peter Hansen påtog sig i samarbejde med andre frivillige at måle op til det konkrete stiforløb. Efterfølgende har Ringsted Kommune overtaget den konkrete kontakt til lodsejere, som skulle afgive jord til projektet, lige som man har været med til at søge penge til projektet fra store landsdækkende fonde.

En kæmpe succes Stien er allerede blevet en overvældende succes. Selv om kun delstrækninger har stået færdige, er folk myldret til området. Det har givet Ringsted Kommune nogle udfordringer, fordi stien visse steder ikke har vist sig stærk nok.

Andre steder har Ringsted Kommune ikke kunnet nå at etablere alle de tiltag, som er bestemt i stiforløbet.

- Det skal nok komme. Det er jeg slet ikke bekymret for, siger Peter Hansen.

I centrum af stiforløbet ligger Haraldsted Sø. Søen ejes af Ringsted Kommune, der de senere år har arbejdet aktivt for at give plads til aktiviteter på søen. Der ligger blandt andet ro- og kajakklubber, lige som den lokale fiskeklub benytter søen.

Eksempler på oplevelser på Ringsted Oplevelsessti: Man kan støde på fugle som træløberen, fiskeørnen og isfuglen.





I Vrangeskov, som er kendt for sine egetræer med sjældne ”vrange” grene, findes tre sheltere, der kan benyttes til overnatning. Et af dem kan bookes på forhånd, mens to andre er til spontan afbenyttelse, hvis de er ledige. Der findes også en mountainbikesti.





I Vigersted finder man en ”lær-at-cykle-bane”.





I Kværkeby findes et fuglereservat.





I Haraldsted kan man finde en badestrand med tilhørende bålhytte.





