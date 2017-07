Se billedserie Charlotte Ibsen og Frank Lyngsø udvider gradvist egenproduktionen til gårdbutikken. Det er andet år med kartofter. Foto: Mie Neel

16 hyggelige gårdbutikker nær dig

Oplev - 13. juli 2017 kl. 11:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gårdbutikken på Adamsgården i Jyderup byder på muligheden for at klappe et lam og kigge på en høne. Charlotte Ibsen og Frank Lyngsø udvider gradvist deres egenproduktion. Det er meningen, at det skal være en oplevelse at handle på Adamsgården.

- For nogen er det lidt en udflugt, at de lige kommer herud med små børn for at se hønsene og fårene. Om ikke så længe har vi også kattekillinger, siger Charlotte Ibsen.

Parret har fuldtidsarbejde, hun som lærer på landbrugsskolen i Høng, han som ingeniør. Ved siden af driver de 30 hektar med korn, der bruges som foder til hønsene og sælges til en svineavler. Derudover dyrker de kartofler, ærter og som noget nyt asparges til at sælge i butikken.

- Det skal være kvalitet til rimelige priser, og det skal helst ikke være produkter, man kan gå hen og finde i supermarkedet. Det skal også være oplevelsen af at komme herud og se det - og historien om det, siger hun.

Frugt, køde og udvalgte specialiteter Egenproduktionen er blevet udvidet siden starten for fem år siden, hvor den primært stod på hindbær og moreller fra frugthaven. I år høster de pærer for første gang, og til næste år kommer der æbler, stikkelsbær, brombær og blåbær til. Fårene i folden bliver blandt andet til spegepølse, og til efteråret skal fire vædderlam slagtes og kødet sælges. Udvalgte specialiteter fra Samsø og Portugal indgår også i gårdbutikkens sortiment

Lokalområdet bakker godt op om butikken, men kunderne begynder at komme længere og længere væk fra. Charlotte Ibsen og Frank Lyngsø har præsenteret Adamsgården på messer og ved for eksempel havnekulturfestivalen i Holbæk, ligesom de selv tager til messer for at få ny inspiration.

- Vi er hele tiden på jagt efter nogle nye ting og lytter efter, hvis der kommer efterspørgsel, siger hun.

Her finder du Adamsgården Gårdbutikken på Adamsgården på Aggersvoldvej 3A, 4450 Jyderup har åbent alle dage fra klokken 9 til 19 frem til den 6. august.

Og her er 15 andre hyggelige gårdbutikker Birkemosegaard, Oddenvej 165, 4583 Sjællands Odde - biodynamiske og økologiske varer bl.a. okse-, svine- og lammekød, pålægsvarer og syltetøj. Til 31. August er der åbent alle dage fra kl. 9-18

Rønnely, Maglebjerg 3, 4520 Svinninge - økologisk frugt og grønt. Åbent mandag-fredag kl. 8-16.30.

Den lille gårdbutik, Gl. Skovvej 120, 4300 Holbæk - økologiske varer og vin - grønt, frugt og gaveidéer.

Krogagergård, Ørnekildevej 22, Ørslevvester, 4173 Fjenneslev - Salg af økologiske produkter bl.a. oksekød, smør og ost, saft, marmelade og kartofler. Faste åbningstider onsdag kl. 13-17 og lørdag kl. 10-13

Thomasminde Gårdbutik, Tyvelsevej 83, 4171 Glumsø - bl.a. jordbær, kartofler, ærter, og løg. Åbent mandag-søndag kl. 9-19

Skovlygården, Roskildevej 637, 4174 Jystrup Midtsjælland - bl.a. frugt, grønt, æg, blomster, honning. Åbent mandag-fredag kl. 12-17, lørdag kl. 9-14.

Valnødlund Gårdbutik, Glimvej19B, Glim, 4000 Roskilde - bl.a. frugt, grøntsager, honning og kød. Åbent torsdag kl. 16-18, fredag kl. 15-18 og lørdag kl. 10-15.

Bakkegårdens økologiske gårdbutik, Bakkegårdsvej 52, Gyrstinge, 4100 Ringsted - Salg af økologiske varer bl.a. Kartofler, jordbær, hindbær og 9 slags tomater. Åbent kl. 11-18

Petershave, Øllemosevej 10, Rejnstrup, 4250 Fuglebjerg - Salg af økologisk kød fra jersey stude, sortbroget gammel dansk landracegrise og gotlandske lam. Gårdbutik åben hver lørdag fra kl 11-15

Bækvang, Tornemarksvej 9, Hyllede, 4683 Rønnede - økologiske varer bl.a. grøntsager, okse, kalve-, svine-, lamme- og fjerkrækød og pålæg. Åbent onsdag kl. 13-17, torsdag kl. 11-14, fredag kl. 13-19 og lørdag kl. 11-15

Nørbys Grøntsager, Esagervej 8, Magleby, 4672 Klippinge. - økologisk frugt, grøntsager, æg og lidt kolonialvarer. Åben året rundt fra 8-19 med selvbetjening

Store Elmue Gård. Dyssevej 16, St. Elmue, 4640 Faxe. Økologiske æg,hvidløg, æbler og honning. Åben alle dage kl. 9-19.

Pilti, Strandvejen 11, 4733 Tappernøje - biodynamiske og økologiske grøntsager, frugt, mejeriprodukter, is, kolonialvarer. Åben mandag - fredag kl. 10 - 17 samt lørdag kl. 10 - 14

Tjørnemosegård, Kostervej 51, 4780 Stege - produkter med honning, vine, marmelade og bær. Torsdag, fredag og søndag kl. 12-17.

Du kan finde endnu flere gårdbutikker på ditlandkoeb.dk og på gaardbutiklisten.dk