10 revygrin du kan få på Sjælland

Oplev - 12. juli 2017 kl. 13:44 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vi elsker revy. For revy er li´ så dansk som jordbær, hindbær og Støjberg.« Sådan står der på hjemmesiden Revydanmark.dk - og mere præcist kan det næsten ikke siges om den unikke danske tradition med revyer.

22 steder spredt over det ganske land er der i år revyer. Her får du en oversigt over de ti revyer på Sjælland.

Cirkusrevyen Danmarks største revy med Lisbet Dahl ved roret og på de skrå brædder i teltet på Bakken. Sidste år fik Lise Baastrup sit store revygennembrud. Hun er med igen uden dog at have så meget godt at rive i. Det samme glæder Niels Ellegaard, mens Henrik Lykkegaard folder sit store talent ud som Donald Trump og veteranen Ulf Pilgaard viser sin styrke og rutine som afdæmpet ældre mand på jagt efter en postkasse. En solid revy, men med en del numre, som simpelthen er for tynde.

DragsholmRevyen »Fis i kasketten« er årets revy døbt - og med Bente Eskesen i front er der for det meste garanti for god underholdning. Generelt er anmeldelserne i hvert fald år for år meget opmuntrende. Eskesen har i år selskab af Susanne Breuning og Søren Graversen. Med debut i 1967 som korpige i Nykøbing F. Revyen, har Breuning rutinen på sin side og dermed i år 50 års scenejubilæum - og at Eskesen kan faget understreges af at hun hele tre gange har været nomineret til »Årets Dirch.

Ganløse Revyen Randi Winther, Liselotte Krogager og Carsten Svendsen er trioen i Ganløse. Mens Carsten Svendsen mest har gjort sig på Aalborg Teater, Nørrebro Teater, Aarhus Teater og De Ny Teater - så er de to kvinder mere rutinerede på revyscenen. Begge har blandt andet været med i Rottefælderevyen.

Gillelejerevyen Ulla Jessen, Jesper Søgaard og Peter Holst Beck. Næsten uden af overdrive, så har Ulla Jessen været med i de fleste danske revyer, og det er tredje gang, hun folder talentet ud i Gilleleje. Jesper Søgaard startede i Københavns Drengekor og har med tiden udviklet sig til at rumme alt fra Beach Boys til John Mogensen. Han står for både Gillelejerevyen og Menstrup Revyen. Peter Holst Beck vil være kendt af mange i det nordsjællandske, da han var ophavsmand til revyen. Nu efter fire års pause er han tilbage.

Græsted Revyen »Hvor galt kan det gå?« spørger de sig selv i årets Græsted Revyen - en lidt farlig titel, så længe der findes et kreativt anmelderkorps i landet! Men mon ikke John Batz, René Richardt, Troels Malling og Christine Exner kan levere varen på Græsted Kro? Til at føre dirigentstokken har man allieret sig med Gordon Kennedy. Lidt atypisk, så »bed« flere anmeldere sidste år mærke i menuen, som de sagde kandiderede til landets bedste revymad. Så foruden en forhåbentlig sjov aften, kunne noget tyde på, at man med sikkerhed kan glæde sig til maden.

revyperler I Rødvig kører Max Hansen og hans hold efter deres helt eget koncept. Revyperler skiller sig ud ved at grave i revyskattene og give dem nyt liv. Det er samme hold som sidste år. En klog beslutning. For med Christine Gaski, Anne Karin Broberg, Kasper D. Gattrup og Max Hansen og et suverænt orkester i ryggen, så swingede det sidste år. Her var det specielt Broberg, der fik os til at tabe underkæben og overgive os - specielt i »Vardes vilde liv«, som nok verdens mest usexede og umusikalske kvinde.

Menstrup Revyen Vil man til revy på Menstrup Kro, kræves der lidt tålmodighed. Her er der første premiere 7. september. Men så kan man også glæde sig til Anne Karin Broberg (sprunget videre fra Revyperler på Stevns), Michael Hasselflug (som var fremragende i Nykøbing F Revyen forrige år), Anne Herdorf (jeps - hende med »En lille melodi«) og Jesper Søgaard (også med i årets Gillelejerevyen).

Nykøbing F. Revyen Flemming Krøll stiller som altid med et stærkt hold. I år Asger Reher, Lisbeth Kjærulff, Pernille Schrøder og Pelle Emil Hebsgaard. Og som i så mange andre revyer, »slipper« man ikke for Thyra Frank. Heller ingen revy i Nykøbing uden den kreative reklamemand Henning fra Nr. Alslev. Revyen har fået pæne, men ikke overdådige anmeldelser.

Stand-Up Revyen Her er der tale om en ny opfindelse - kombinationen af revy og stand-up. Om missionen lykkes på det gode skib Café Liva i København, må tiden vise. Der er premiere 16. august - og den lille scene indtages af den krøllede hjerne Flemming Jensen, Michael Schøt, Sebastian Dorset og Omar Marzouk.

»Vi vil dyrke spontaniteten, det rablende, det indholdsmættede, det skarpe - vi vil sigte på politik mere end på politikere - gå mere efter bolden end efter manden m/k - og vi lover at spise op!«, skriver de fire herrer i oplægget.

Sommerlystrevy 2017 Der er grin, sang og overraskelser, når der fra 3. til 27. august er Sommerlystrevy på Restaurant Sommerlyst i Korsør - en helt ny revy på landkortet. De medvirkende er kongelig operasanger Susanne Elmark, tv-vært, popsanger og operasanger Benjamin Lundberg, musicalsanger og skuespiller Dinna Hæklund, impresarion, forfatter og skuespiller Martin Ahlehuus. Holdet kender hinanden godt, da de for år tilbage lavede studenterrevy sammen.

Vi har alle brug for lidt at grine af og tænke over. Med eller uden jordbær og Støjberg. Så på med det pæne tøj og af sted til revyen.

Revykort: Klik på den hvide prik og læs anmeldelser

