Charlotte Trampedach går til croquis, og af og til hyrer hun modellerne til en privat session, så hun kan tegne dem, som hun vil. Hendes malerier bliver som oftest til på baggrund af tegninger.

Gallerier og atelierer holder åbent i forbindelse med Kunstdage i Pinsen. En af de kunstnere man kan besøge, er maleren Charlotte Trampedach, der bor og arbejder i Bedsted.

På Midt- og Vestsjælland holder kunstnere, kunsthåndværkere og gallerier åbent hus fra den 3. til den 5. juni klokken 11 til 17, når der afholdes Kunst i Pinsen. Det er både professionelle og amatører blandt kunstnerne, og i år er der 112 forskellige oplevelser at vælge i mellem. Du kan læse mere om deltagerne og programmet på kunstipinsen.dk.

I Odsherred byder mere end 60 kunstnere og kunsthåndværkere også indenfor den 3. til den 5. juni fra klokken 11 til 17. I år afholdes Odsherreds Kunstdage for 20. år i træk. Det bliver også fejret med jubilæums-udstillingen og konkurrencen »Made in Odsherred« med temaet ’LYSET’. Der er lavet en hel pinserute, som du kan finde på visitodsherred.dk.

I Køge-området er der også åbne atelierer. Som en del af Kunstruten i Køgeområdet udstiller 60 kunstnere deres værker, og viser, hvordan de arbejder, når de inviterer indenfor søndag den 4. juni og mandag den 5. juni fra klokken 10-16. Se kunstruten.com. - Jeg inspireres af skismaerne i os mennesker, og så kan jeg godt lide, at det både er æstetisk og lidt råt, fortæller den 54-årige billedkunstner.

Hun er en af de kunstnere, som deltager i arrangementet Kunstdage i Pinsen, hvor der fra den 3. til den 5. juni er åbent hus i en række gallerier og atelierer på Sjælland. I den periode inddrager hun både hus og have som udstillingssted for et bredt udvalg af hendes kunstværker.

- I pinsedagene udstiller jeg over det hele. Også i drivhuset. Nogle af gæsterne plejer også at tage en madkurv med ud i haven, fortæller den 54-årige billedkunstner, der i år deltager i arrangementet for tredje gang.

Charlotte Trampedach har altid interesseret sig for at tegne og male, men arbejdede i mange år som lærer og holdt det kunstneriske som en hobby. For to et halvt år siden valgte hun imidlertid at springe ud som fuldtidskunstner.

- Jeg gør altid tingene fuldt ud, og det kunne jeg ikke længere som lærer. Arbejdsvilkårene var blevet for dårlige. Og så havde jeg nogle gange tænkt, at jeg gerne ville lære et håndværk.

For en stund overvejede hun at blive guldsmed, men at lave smykker forekom hende på en måde lidt for pænt. I stedet valgte hun maleriet. Præcis som hendes mor, hendes oldefar og hendes morbrødre havde gjort det før hende.

- Jeg kan godt lide det ekspressive og den fortælling, der kan lægges ind i lagene. Det er noget helt andet at male på fuld tid. Nu kan jeg virkelig fordybe mig i det og nørde kunsten.

Hun kan også godt lide arbejdet med at markedsføre sin kunst. Noget hun gør en del ud af, særligt via sit site og på sociale medier som Facebook og Instagram, hvor hun viser sine malerier frem, for »ellers kan folk jo ikke vide«, at hun »står herude på marken og maler«, som hun pointerer.

I Aalborg har hun en gallerist, men sjællænderne forsøger hun selv at nå ud til, blandt andet ved at deltage i Kunst i Pinsen.

Hun underviser også andre i at tegne og male. I den store, lyse ejendom, der engang husede omegnens købmandsforretning, har hun indrettet to gæsteværelser. Her kan deltagere på hendes workshops overnatte, når hun over et par dage overlader atelieret til dem, og selv indtager rollen som kunstlærer.

- Jeg synes stadig, det er sjovt og spændende at undervise. Det skal bare være det her, det handler om.

En urban bonderøv

Personligt har hun kunstneriske forbilleder som eksempelvis samtidskunstneren Lars Thygesen, der som hun selv laver figurative malerier, hvor menneskekroppen ofte indgår som motiv.

Charlotte Trampedach har boet på Midtsjælland hele sit liv, men den kunst hun laver, beskriver hun selv som mere storbyagtig:

- Min kunst er nok i virkeligheden ret urban. På den måde er jeg måske en lidt atypisk bonderøv, men jeg har det rigtig godt med at være en bonderøv.