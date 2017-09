Se billedserie Hvis man bruger råvarer af høj kvalitet, er det ifølge David Johansen nemmere at få et lækkert resultat.

- Alle kan lære at lave mad

Oplev - 01. september 2017 kl. 17:27 Af Morten Overgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Du kan dufte, at de er friske, siger David Johansen og holder en af tomaterne op til næsen.

- Det kan man altså ikke med de tomater, man kan købe i et supermarked, griner han, og trækker over til et af bordene i café-miljøet bagerst i Løgismoses delikatesseforretning på Nordre Toldbod i København.

David Johansen har i ni år drevet Michelin-resturanten »Kokkeriet« i København, men nu er kokkeforklædet kastet i ringen til fordel for en stilling som gastronomisk udviklingschef hos Løgismose. Mad bliver der stadig lavet, men det er dog noget andet, end de arbejdstider, der følger med titlen som køkkenchef.

David Johansen har, udover hvervet som renommeret køkkenchef, også været dommer i tv-programmet Masterchef, og det har været med til at give ham et indblik i, hvad den almindelige forbruger har af udfordringer i et køkken.

- Alle siger, at danskerne ikke går op i fødevarer, men det tror jeg ikke på. Hvis vi er ligeglade med, hvad vi spiser, hvorfor kan man så få high-end fødevarer i Netto? I dag kan du få lækre ting i discount-kæderne og niche-produkter er kommet på mode, siger han.

Ifølge David Johansen kan man dog ikke sige noget generelt om, hvad danskerne spiser. Det kommer nemlig helt an på, hvor man er i landet.

- Der er en helt klar geografisk forskel på madkultur, og det kan du for eksempel se på de varer, der står på hylderne. Hvis du tager en Irma på Nørrebro og en Irma på Østerbro, så er der rigtig stor forskel på deres sortiment indenfor vin eller kød, og de ligger endda ret tæt på hinanden. Sat lidt på spidsen tror jeg, der er supermarkeder i Sønderjylland, der slet ikke forhandler rucola, og det siger lidt om forskellen, siger han.

God mad i lokalområdet Det samme gør sig ifølge madeksperten gældende, hvis man beslutter sig for, at tage ud at spise. For hvor man engang skulle til hovedstaden for at opleve mad i verdensklasse, er der i dag langt flere muligheder rundt omkring i landet.

- Jeg synes, det er fantastisk, det Jonas Mikkelsen har lavet på Hotel Frederiksminde i Præstø. Da han startede var det en helt anden by, og det, at der ligger en Michelin-resturant har ændret området meget. Det samme kan man sige om Restaurant Babette i Vordingborg, siger han.

David Johansen mener dog ikke kun, det er de stjernespækkede »fine dining-restauranter«, der har slået rod udenfor de store byer. Rundt omkring er der nemlig spiret gode restauranter op, og det betyder, at man ikke nødvendigvis skal passere byskiltet for at få glimrende mad.

- Jeg mener, at man kan finde et eller to anstændige spisesteder i de fleste byer. Men det handler om at kende dem, og man skal vide, hvor man skal lede, siger David Johansen.

David Johansens Chili con Carne Ingredienser:

600 gram udblødte tørrede kidney bønner

1,25 kilo oksetykkam i 2x2 centimeter store tern

Olie til bruning af kødet

40 gram tomatpuré

30 gram (cirka 7-8 fed) hvidløg

200 gram løg

200 gram syltet piquillo peberfrugter i strimler

15 gram spidskommen

15 gram stødt cayennepeber

1 hakket frisk stærk rød chili

400 gram flåede tomater

1 liter hønsefond

1 liter oksesky/oksefond

100 gram bitter chokolade minimum 70% kakao

Maizena til jævning

salt og peber





Fremgangsmåde:

Kødet krydres med salt og peber og brunes godt i olie.

Tilsæt nu løg, hvidløg, krydderier, tomat og fond. Lad det koge i cirka en time under låg.

De udblødte bønner koges møre i letsaltet vand cirka en time.

Når kødet har kogt cirka en time tilsættes de kogte bønner, og det hele koges yderligere cirka 30 min. uden låg, til det hele er mørt, og bønnerne har jævnet saucen lidt. Hvis den stadig er lidt for tynd kan den jævnes med Maizena.

