Foto: Hans Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Voldssigtet tilgivet af død vens døtre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldssigtet tilgivet af død vens døtre

Odsherred - 26. juli 2017 kl. 15:55 Af Marianne Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under retmødet tirsdag formiddag, der skulle afgøre om en 50-årig mand skal forblive varetægtsfængslet i sagen om vold med dødelig udgang på Vig Festival, kom det frem, at afdødes tre døtre har skrevet et brev til den sigtede. et brev, hvori de tilgiver manden for deres fars død.

Mændene var gode bekendte, havde arbejdet sammen og kontakten var kun blevet tættere af at deres børn var blevet kærester.

Forsvarer Anders Shønnemann, TVC Advokater, plæderede for løsladelse med argumentet om at der ikke længere var et hensyn at tage til retshåndhævelsen - hverken blandt de pårørende eller offentligheden.

- De nærmeste (til afdøde, red.) har klart tilkendegivet, at der ikke er noget retsretfærdighedshensyn at tage, tværtimod, indledte han og henviste til brevet fra den afdøde mands døtre.

»Det er forfærdeligt, det der er sket. men du skal ikke have dårlig samvittighed ... Det var ikke din hensigt og du er 100 procent tilgivet for alt. Husk det ... Vi håber, at se dig til begravelsen. Det ville vores far have ønsket ... Vi holder sammen i det her«, skriver pigerne blandt andet i brevet.

Dommer Anette Rahr Codam ønskede at løslade den sigtede, men anklager Julie Mathiesen kærede afgørelsen til Landsretten.

relaterede artikler

Dommer vil løslade 50-årig mand efter dødsvold 25. juli 2017 kl. 11:02

Truede dørmand på livet før dødsvold på Vig Festivalen 14. juli 2017 kl. 13:01

51-årig døde af hjerneblødning efter slagsmål på festival 12. juli 2017 kl. 10:22