Ville ikke være havnefoged alligevel

Til dagbladet Nordvestnyt, fortæller fagleder, Michael Bay, at de havde besluttet sig for en kandidat til posten, men at vedkommende takkede nej, da den endelige kontrakt skulle underskrives. Nu skal bunken af ansøgere så ses igennem igen, og så håber han, at der er fundet en ny havnefoged til den 1.november. I den mellemliggende periode er Michael Bay fungerende havnefoged, men på havnene betyder det i realiteten ikke de store forandringer, for her vil de driftsansvarlige havneassistenter stå for »butikken.«